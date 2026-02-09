川大「親日」海歸教授 被舉報學術不端 校方啟動調查

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
四川大學多名在讀的碩博研究生日前聯合舉報該校的教授王竹卿，指控他學術不端、對學生進行人身攻擊、發表親日言論等。（取材自看看新聞）

四川大學多名在讀的碩博研究生，日前聯合舉報該校教授王竹卿，指控他學術不端、對學生進行人身攻擊、發表親日言論等，並提交83頁的舉報內容。四川大學6日表示，已成立工作專班啟動調查。不過，目前指控內容並未獲證實，王竹卿也未有回應。

公開資訊顯示，王竹卿為四川大學機械工程學院特聘研究員、博士生導師，「醫學+製造」平台獨立PI教授，微機電系統（MEMS）領域專家。值得注意的是，他曾在日本取得博士學位，畢業多年在日本工作，為海歸學者。

綜合極目新聞、明報、光明網等報導，王竹卿被舉報的事由，包括遭指控論文造假、侵占科研經費、長期壓榨學生，其中一條「政治立場親日」，引起網友一面倒熱議。

舉報文件聲稱，王竹卿擁有日本永久居留權，在日常交流中多次發表親日言論，更曾將一場中日韓國際會議的開幕式定於9月18日這一特殊日期，被指「漠視民族歷史傷痛」。

舉報內容指，「台灣舉辦的MEMS國際會議有明顯的政治傾向問題，王竹卿仍宣揚大肆投稿，對於堅定政治立場不投稿的老師和同學予以詆毀；長期在工作群轉發宣傳日本精神和文化氛圍，讓學生加以學習。」

四川大學人事處官網發布公告稱，「學校高度重視，已成立工作專班，並按規定啟動調查程序。如反映問題屬實，學校將嚴肅處理，絕不姑息，堅決維護風清氣正的育人環境。」

