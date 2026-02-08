我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

黎智英案將判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

鄭州老人筷子沾酒給娃嘗一下 5個月大寶寶險些送命

中國新聞組／北京8日電
河南鄭州一名老人拿筷子沾酒給5個月大的孩子嘗，導致孩子肝衰竭；示意圖。 （取材自環球時報）
河南鄭州一名老人拿筷子沾酒給5個月大的孩子嘗，導致孩子肝衰竭；示意圖。 （取材自環球時報）

近日，河南鄭州一名老人用筷子沾酒給5個月的寶寶嘗，餵了幾次以後，孩子出現嗜睡、不愛動的症狀，皮膚也出現了黃疸。送醫後發現，孩子肝臟已出現明顯損傷，接近肝衰竭。

綜合人民日報、新京報報導，鄭州一名老人在家庭聚會中，數次用筷子沾酒給5個月的寶寶嘗，導致孩子出現嗜睡、皮膚黃疸等症狀，送醫後被診斷為明顯肝損傷。武漢兒童醫院消化內科主任醫師王寶香表示，沾酒餵孩子導致嚴重後果的案例雖然比較少見，但春節期間，家庭聚會增多，類似情況很有可能在飯桌上出現，民眾要格外警惕。

王寶香表示，酒精及其代謝產物會直接干擾肝細胞的正常發育、分化和再生過程，或可導致脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝纖維化和肝硬化，極端情況下會造成急性肝衰竭，危及生命。「負責代謝酒精的酶在兒童體內活性較低，酒精代謝速度慢，毒性中間產物乙醛在體內停留時間更長，毒性也更強」，對肝臟發育尚不完善的兒童來說，酒精損害更大。

另外，嬰幼兒大腦處於高速發育階段，血腦屏障尚未成熟，酒精易穿透屏障，直接毒害神經細胞，導致認知、行為、學習能力等多方面的永久性損傷，同時可能損害心臟、胰腺，增加患某些癌症的風險。

王寶香提醒，嬰幼兒乃至未成年兒童都應禁止攝入一切形式的酒精，若嬰幼兒或低齡兒童意外攝入酒精，應立即讓孩子大量飲水，用乾淨手指或壓舌板輕輕按壓舌根，促使其嘔吐，同時密切觀察孩子狀態，一旦出現面色潮紅、煩躁、輕微嘔吐、嗜睡或呼吸異常等情況，要立即送醫。

鄭州 河南 癌症

上一則

黎智英案將判刑 若罪行重大可判10年至終身監禁

延伸閱讀

不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好

不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好
不只咖啡因 專家：這種飲品也可能害你睡不好

不只咖啡因 專家：這種飲品也可能害你睡不好
冬令進補藏陷阱 醫警告：小心酒駕風險

冬令進補藏陷阱 醫警告：小心酒駕風險
查向未成年售酒 聖塔克拉拉警依法開罰

查向未成年售酒 聖塔克拉拉警依法開罰

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能