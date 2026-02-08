鄭州老人筷子沾酒給娃嘗一下 5個月大寶寶險些送命

河南鄭州一名老人拿筷子沾酒給5個月大的孩子嘗，導致孩子肝衰竭；示意圖。 （取材自環球時報）

近日，河南鄭州 一名老人用筷子沾酒給5個月的寶寶嘗，餵了幾次以後，孩子出現嗜睡、不愛動的症狀，皮膚也出現了黃疸。送醫後發現，孩子肝臟已出現明顯損傷，接近肝衰竭。

綜合人民日報、新京報報導，鄭州一名老人在家庭聚會中，數次用筷子沾酒給5個月的寶寶嘗，導致孩子出現嗜睡、皮膚黃疸等症狀，送醫後被診斷為明顯肝損傷。武漢兒童醫院消化內科主任醫師王寶香表示，沾酒餵孩子導致嚴重後果的案例雖然比較少見，但春節期間，家庭聚會增多，類似情況很有可能在飯桌上出現，民眾要格外警惕。

王寶香表示，酒精及其代謝產物會直接干擾肝細胞的正常發育、分化和再生過程，或可導致脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝纖維化和肝硬化，極端情況下會造成急性肝衰竭，危及生命。「負責代謝酒精的酶在兒童體內活性較低，酒精代謝速度慢，毒性中間產物乙醛在體內停留時間更長，毒性也更強」，對肝臟發育尚不完善的兒童來說，酒精損害更大。

另外，嬰幼兒大腦處於高速發育階段，血腦屏障尚未成熟，酒精易穿透屏障，直接毒害神經細胞，導致認知、行為、學習能力等多方面的永久性損傷，同時可能損害心臟、胰腺，增加患某些癌症 的風險。

王寶香提醒，嬰幼兒乃至未成年兒童都應禁止攝入一切形式的酒精，若嬰幼兒或低齡兒童意外攝入酒精，應立即讓孩子大量飲水，用乾淨手指或壓舌板輕輕按壓舌根，促使其嘔吐，同時密切觀察孩子狀態，一旦出現面色潮紅、煩躁、輕微嘔吐、嗜睡或呼吸異常等情況，要立即送醫。