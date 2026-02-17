僅1老人看守 貴州深山動物園暴紅

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
馮元勇園長(中)開門迎接遊客。(取材自人民日報海外版)
馮元勇園長(中)開門迎接遊客。(取材自人民日報海外版)

位於貴州省凱里市一座深山中，有一座「被遺忘的動物園」近日在網路上走紅。這家動物園位置偏僻、設施陳舊、門票才20元(人民幣，下同)，甚至許多當地居民未曾聽聞其存在。不少網友感慨「連很多凱里人都不知道這個動物園」、「希望這座山裡的園子能被更多人看見」、「守護園子的是一位老人，真不容易」。

路上的指路牌。(取材自封面新聞)
路上的指路牌。(取材自封面新聞)

封面新聞報導，凱里動物園位於貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市開懷街道金山大道附近，曾是黔東南州唯一的動物園。

「動物種類其實挺豐富的，就是環境比較『原生態』。」數日前，遊客李先生攜家人遊玩了凱里動物園。據他描述，從市區驅車前往，車輛只能停在一處工地旁，隨後需步行穿過一片空地，再攀爬一段近800米的山路。步道有明顯人工開鑿的痕跡，保留著原始風貌。

越過一道鐵門，動物園便出現在眼前。「第一感覺像是回到了二、三十年前的動物園，陳舊，甚至讓人有些心酸。」李先生表示，看守園子的是一位年約七旬老人馮元勇，馮元勇非常熱情，會遞來一個小盆，裡面裝著玉米粒和南瓜條，並提醒遊客：「除了獅子和老虎，其他動物都可以餵。」

令李先生驚訝的是，園內動物種類並不少，獅子、老虎、羚羊、豪豬、孔雀、棕熊等一應俱全，數量最多的當屬猴子，還有一隻會不停說「你好」的鸚鵡，為園區增添幾分趣味。

園內也提供動物零食，每份10元，供遊客與動物互動。李先生在與老人交談中了解到，守園的老人姓馮，是一名退休教師，上山步道是他早年用鋤頭一鑿一鑿開闢出來的。而這座動物園，是他為弟弟代為看管的私人場所，並無官方機構參與運營。

隨著凱里動物園在網路上悄然走紅，周末客流增長到上千人，高峰期的門票量，1天頂過去4個月，經營逐漸改善。

凱里市開懷街道辦事處工作人員表示，凱里動物園目前正常營業，位於山上，但確實偏僻，許多本地人也未曾去過，建議有興趣的遊客可乘坐高鐵抵達凱里站後，再透過網約車前往。

園內的動物種類並不少。(取材自封面新聞)
園內的動物種類並不少。(取材自封面新聞)
園內的動物種類並不少。(取材自封面新聞)
園內的動物種類並不少。(取材自封面新聞)

