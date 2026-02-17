我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

自創無毒技術留永生 重慶唐安科建6000標本「家庭動植物園」

中國新聞組／北京17日電
唐安科展示他的標本寶貝。(取材自重慶晚報)
唐安科展示他的標本寶貝。(取材自重慶晚報)

在重慶的一間普通民居裡，時間彷彿被施了魔法，數隻毛髮蓬鬆的小豬在電視櫃下安然靜臥，一隻白毛狐狸在陽台邊神氣活現，小浣熊探頭探腦，蟒蛇盤踞一旁，蜥蜴在木框裡伸展著修長的身軀……這裡不是自然博物館，也不是專業的生物實驗室，而是七旬老人唐安科的家，一個容納了6000餘件動植物標本的「家庭動植物園」。

唐安科和他的蝴蝶標本。(取材自央視新聞)
唐安科和他的蝴蝶標本。(取材自央視新聞)

從1978年一名管理植物標本的實驗員，到如今擁有多項國家專利的標本師，唐安科用40餘年的時光，探索著如何讓逝去的生命獲得「永生」。

香港文匯報報導，「你看這隻小狗，是我25年前用乾式標本技術做的第一隻動物標本，現在摸起來還是軟軟的，一點異味都沒有。」唐安科從書櫃裡小心翼翼地抱出一隻棕色的小狗標本，輕輕拂過它的毛髮。談起自己的標本，他自信且聲音洪亮，「我做的每一個標本，都是用自己獨創的技術，不切開腹部，不使用甲醛、砒霜，整體保存，絕對無毒，大人小孩都能放心觸摸」。

提及傳統標本製作，唐安科搖了搖頭，語氣中帶著幾分無奈，「老法子就是『一刀切，百毒侵』，做動物標本時，要在腹部切開一道長長的口子，把內臟、肌肉全部剝離，只留下一張皮囊，然後用甲醛和砒霜浸泡、塗抹，進行防腐防蟲處理。這種標本最大的問題就是有毒有味，只能密封在玻璃櫃裡陳列。」

唐安科坦言，最初轉行做動物標本時，他也沿用過傳統方法，但每次製作時，刺鼻的甲醛味都讓他渾身難受，「我當時就想，為什麼標本不能是無害的？為什麼不能讓它們走出櫥窗，走進生活？」

從那以後，唐安科的家裡就變成了他的「實驗基地」。陽台上架起了烘乾箱，書桌擺滿了各種特製的工具和試劑，牆角堆著厚厚的生物書籍和實驗紀錄。失敗數次，就重新查閱資料，調整試劑比例；遇到難題，就登門拜訪相關領域的專家，虛心請教。經過無數次的摸索和試驗，唐安科終於研發出了無甲醛、不用浸泡的乾式標本技術，徹底打破了傳統標本製作的局限。

「我做這種標本，不用切開腹部，也不用剝離太多肌肉組織，而是通過肛門這個天然孔道把內臟取出來，這樣就能保證動物身體的完整性。取完內臟後，再用特製的防腐試劑進行內部塗抹。」唐安科說，製作一件寵物標本，至少需要一個月時間，根據標本的大小和複雜程度，定價在千元人民幣左右。

但採集標本並非易事，尤其是昆蟲綱的標本更是難得。為了收集這些珍貴的標本，他每月在標本製作和採集上要花費數千人民幣，「我的退休金基本都用在這些東西上了，家人不理解，說我一把年紀了，沒必要這麼折騰，但我不後悔」。

隨著唐安科聲名遠揚，他的標本來源也多了一個特殊渠道——社會捐贈。養殖場的朋友、鄰里街坊常常會把因疾病或意外死亡的動物送來，希望他能讓這些生命以另一種方式「延續」；更有許多不相識的人，透過網路輾轉找到他，寄來自己心愛的寵物，希望能通過標本製作，讓已逝的寵物永遠陪伴在自己身邊。

「標本爺爺」和他的6000餘件寶貝。(取材自央視新聞)
「標本爺爺」和他的6000餘件寶貝。(取材自央視新聞)
唐安科製作的鬃獅蜥標本。(取材自重慶晚報)
唐安科製作的鬃獅蜥標本。(取材自重慶晚報)

世報陪您半世紀

寵物 退休金 植物園

上一則

薄扶林村舞火龍 非遺香火續百年

下一則

「帶刀護衛」南昌艦入列6周年 曾一對二退外艦

延伸閱讀

「堪比大熊貓」世界僅存野生馬種 北京動物園有一匹徵婚中

「堪比大熊貓」世界僅存野生馬種 北京動物園有一匹徵婚中
重慶總商會新春團拜 近200嘉賓共賀蛇年

重慶總商會新春團拜 近200嘉賓共賀蛇年
53天走壞3雙鞋…男子從杭州徒步回重慶 途經湖北受邀吃殺豬飯

53天走壞3雙鞋…男子從杭州徒步回重慶 途經湖北受邀吃殺豬飯
韓女團TWICE同款 舊金山動物園復古風T恤賣翻

韓女團TWICE同款 舊金山動物園復古風T恤賣翻

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀