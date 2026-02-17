自創無毒技術留永生 重慶唐安科建6000標本「家庭動植物園」

唐安科展示他的標本寶貝。(取材自重慶晚報)

在重慶的一間普通民居裡，時間彷彿被施了魔法，數隻毛髮蓬鬆的小豬在電視櫃下安然靜臥，一隻白毛狐狸在陽台邊神氣活現，小浣熊探頭探腦，蟒蛇盤踞一旁，蜥蜴在木框裡伸展著修長的身軀……這裡不是自然博物館，也不是專業的生物實驗室，而是七旬老人唐安科的家，一個容納了6000餘件動植物標本的「家庭動植物園 」。

唐安科和他的蝴蝶標本。(取材自央視新聞)

從1978年一名管理植物標本的實驗員，到如今擁有多項國家專利的標本師，唐安科用40餘年的時光，探索著如何讓逝去的生命獲得「永生」。

香港文匯報報導，「你看這隻小狗，是我25年前用乾式標本技術做的第一隻動物標本，現在摸起來還是軟軟的，一點異味都沒有。」唐安科從書櫃裡小心翼翼地抱出一隻棕色的小狗標本，輕輕拂過它的毛髮。談起自己的標本，他自信且聲音洪亮，「我做的每一個標本，都是用自己獨創的技術，不切開腹部，不使用甲醛、砒霜，整體保存，絕對無毒，大人小孩都能放心觸摸」。

提及傳統標本製作，唐安科搖了搖頭，語氣中帶著幾分無奈，「老法子就是『一刀切，百毒侵』，做動物標本時，要在腹部切開一道長長的口子，把內臟、肌肉全部剝離，只留下一張皮囊，然後用甲醛和砒霜浸泡、塗抹，進行防腐防蟲處理。這種標本最大的問題就是有毒有味，只能密封在玻璃櫃裡陳列。」

唐安科坦言，最初轉行做動物標本時，他也沿用過傳統方法，但每次製作時，刺鼻的甲醛味都讓他渾身難受，「我當時就想，為什麼標本不能是無害的？為什麼不能讓它們走出櫥窗，走進生活？」

從那以後，唐安科的家裡就變成了他的「實驗基地」。陽台上架起了烘乾箱，書桌擺滿了各種特製的工具和試劑，牆角堆著厚厚的生物書籍和實驗紀錄。失敗數次，就重新查閱資料，調整試劑比例；遇到難題，就登門拜訪相關領域的專家，虛心請教。經過無數次的摸索和試驗，唐安科終於研發出了無甲醛、不用浸泡的乾式標本技術，徹底打破了傳統標本製作的局限。

「我做這種標本，不用切開腹部，也不用剝離太多肌肉組織，而是通過肛門這個天然孔道把內臟取出來，這樣就能保證動物身體的完整性。取完內臟後，再用特製的防腐試劑進行內部塗抹。」唐安科說，製作一件寵物 標本，至少需要一個月時間，根據標本的大小和複雜程度，定價在千元人民幣左右。

但採集標本並非易事，尤其是昆蟲綱的標本更是難得。為了收集這些珍貴的標本，他每月在標本製作和採集上要花費數千人民幣，「我的退休金 基本都用在這些東西上了，家人不理解，說我一把年紀了，沒必要這麼折騰，但我不後悔」。