狗託運走失…重病奶奶盼團圓 黑省女跨2700多公里懸賞尋狗

黑龍江雞西市的姜女士為尋找託運途中走失的泰迪犬「旺財」，跨越2700多公里奔赴寧波，多次發帖懸賞1萬元尋狗。（取材自現代快報）

「我一定要帶旺財回家，讓奶奶不留遺憾」，近日，黑龍江雞西市的姜女士為尋找託運途中走失的泰迪犬「旺財」，跨越2700多公里奔赴寧波，多次發帖懸賞1萬元（人民幣，下同，約1441美元）尋狗。這隻小狗是一位老人的精神支柱，老人之前在寧波謀生，如今身患重病、時日無多，正在黑龍江老家盼著與小狗最後的團聚。

現代快報報導，小狗已走失半個月，姜女士認為寵物 託運公司操作不當導致丟失，應承擔責任；而託運公司方面表示，是小狗咬傷工作人員後逃跑，願按市場價賠償，但在交涉中認為姜女士言辭攻擊，發帖影響公司聲譽，公司會依法追究其相關責任。

姜女士表示，「旺財」的主人是自己奶奶的朋友，今年62歲，雖毫無血緣關系卻勝似親奶奶。老人無兒無女，獨自在寧波擺攤謀生，與一隻泰迪狗（迷你貴賓犬）「旺財」相依為命多年，小狗是她晚年生活的精神支柱。

據報導，上個月老人突患重病，返回黑龍江雞西老家治療，放心不下留在寧波的「旺財」。得知老人可能時日無多，姜女士急著將「旺財」接到黑龍江，她在購物平台找到一家寵物託運店鋪下單，訂單被轉至寧波一家線下寵物託運公司承接。

託運公司1月21日上門接走「旺財」，姜女士稱，工作人員操作不當，導致「旺財」受驚嚇後逃跑，「我當時在東北，多次要求他們調取監控尋狗，但對方說派出所和社區都不給調，直接錯過了尋狗的黃金時間」。

姜女士得知消息後火速趕往寧波，可半個多月過去，即便找了多支尋狗團隊、在網路平台發布萬元懸賞啟事、沿街張貼尋狗海報，為尋狗已經花了數萬元，但仍未得到「旺財」的任何音訊。

「奶奶聽說旺財丟了，病情更重了，就留著一口氣等它回家。現在我唯一的心願就是幫奶奶找到旺財，帶它回東北團圓，這樣奶奶有一天不在了也沒有遺憾。」姜女士止不住哽咽，「對方只說『找不到就賠錢』，這種敷衍的態度我無法接受。再多的錢也換不回旺財。」

報導指出，姜女士下單的購物平台店鋪負責人盧先生表示，得知「旺財」丟失後，已第一時間將姜女士支付的950元託運費全額退還，並積極協調線下託運公司協商賠償，「線下公司同意賠償1000元，但姜女士不接受，協商過程中雙方鬧得很不愉快，目前仍未達成一致。」