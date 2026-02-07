我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

春節AI紅包戰 中互聯網豪擲45億 微信狠手封鏈掀混戰

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
互聯網巨頭連續幾年在春節期間撒下紅包雨。（中新社）
互聯網巨頭連續幾年在春節期間撒下紅包雨。（中新社）

中國互聯網春節紅包大戰開打，在此前豆包手機「搶奪AI（人工智慧）超級入口」影響衝擊下，此次春節紅包大戰升級成了異常激烈的AI入口卡位大戰，據統計，百度、阿里、騰訊和位元組投入規模已高達45億元（人民幣，下同，約6.48億美元）。不過因微信以「會騷擾用戶」等理由突「下狠手」封鏈，連自家人騰訊元寶也不放過，幾家巨頭紛紛出現系統崩潰等情況，消費者也怨聲載道，讓這場各有盤算的大廠AI應用春節商戰成一場混戰。

綜合澎湃新聞、第一財經報導，今年互聯網大廠紅包大戰與2015年微信用紅包殺入支付市場不同，主角變成網路大廠的AI應用。 1月25日，騰訊旗下AI應用「元寶」宣稱，用戶參加活動可分10億元現金紅包； 2月2日，阿里旗下AI應用千問宣稱投入30億元用於「請客」。百度有關春節現金紅包活動，則是自1月26日至3月12日使用文心助手，就有機會瓜分5億現金紅包。

截至2月5日不完全統計，百度、阿里、騰訊和位元組宣稱的春節紅包大戰投入規模已高達45億元。

不過這場數十億商戰全因中國最大社交平台微信突然的「無差別」封殺受阻。過去幾天，騰訊「元寶」、百度「文心」、阿里「千問」的紅包鏈接接連遭微信封殺，昨更是曾被視作突破微信限制的口令紅包也無法複製。大量用戶反映阿里千問「春節30億免單請客」頁面無法點擊、消息發送異常，系統也因流量過載而一度崩潰，奶茶店爆單了，「千問崩了」也登上熱搜。

此前，微信連自家人都沒放過。騰訊董事會主席馬化騰前腳在員工大會上一句「希望能重現11年前微信紅包春晚的時刻」才剛說完，2月4日，騰訊元寶開展春節活動的第四天，元寶紅包鏈接突然被微信屏蔽，顯示為一個網址，用戶只能通過瀏覽器打開。

微信安全中心公眾號回應稱，對春節為主題集中爆發的過度營銷、誘導分享等違規行為進行打擊，並稱元寶相關春節營銷活動存在通過「做任務」、「領紅包」等方式誘導用戶高頻分享鏈接的行為，對用戶造成騷擾。

科創板日報引述CIC灼識諮詢市場經理張效廣認為，高度依賴特定平台（如微信）的傳播規則，一旦平台規則改變，增長引擎即刻熄火；「長期來看，技術和產品落地能力仍是核心，各家將回歸主場，基於自身核心生態的AI落地競賽將白熱化」，他說。

阿里千問在微博中強調，拿30億元人民幣出來請大家在春節中吃、喝、玩、樂。（取材自...
阿里千問在微博中強調，拿30億元人民幣出來請大家在春節中吃、喝、玩、樂。（取材自新黃河）

微信 春節 AI

上一則

奶茶攻勢9小時破1000萬單 千問：今天累垮，求求明天再來

下一則

八部聯袂發布…中大動作表態：比特幣不具法定貨幣地位

延伸閱讀

奶茶攻勢日破1000萬單 阿里千問：今天累垮

奶茶攻勢日破1000萬單 阿里千問：今天累垮
春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖

春節拜訪失智長輩幾件事要注意 專家提醒勿過度刺激、注意保暖
血親100元、旁親50元、老表20元 廣東「紅包等級」火了

血親100元、旁親50元、老表20元 廣東「紅包等級」火了
搶當入口 中國消費級AI大戰3雄爭霸

搶當入口 中國消費級AI大戰3雄爭霸

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買