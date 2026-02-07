客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚

長沙博主「造夢小懿」姚聰為兒子親手製作機器人玩具。（取材自大風新聞）

湖南長沙博主「造夢小懿」姚聰近日為兒子親手製作機器人玩具的視頻在社交平台走紅，並獲外交部發言人毛寧轉發點讚。姚聰是全職奶爸，他利用機械裝置、3D打印和廢舊材料，將家中客廳變成「科幻實驗室」，在陪伴孩子成長的同時，也圓了自己兒時的科技夢。

大風新聞報導，毛寧在社交媒體上分享一段機器人玩具的視頻，展示一名中國父親為兒子親手製作的機器人玩具；該機器人約半米高，可以自行變換形態，並且能與穿著自製機械裝甲的孩子協作前行，還展示機器人將髒衣服放入洗衣機的場景。

視頻發布後，海國外網友稱讚這位父親非常酷，認為這種玩具已經達到了新的高度。

視頻的發布者姚聰是一名建築設計師，他自學了機械設計知識，並開始和10歲兒子一起用礦泉水瓶、紙殼和3D打印設備製造簡單的機械設備。後來，他們逐漸製作出更多複雜的機器人玩具，至今已完成了20多個。

姚聰說，在每次製作機器人之前，他會先繪製手稿，然後使用電腦軟件進行3D建模，再通過3D打印機製造配件，最後結合電路板等組件進行組裝，並設置相關程序。之後，他會對機器人進行調試和優化，有時需要重新來過。

姚聰回憶說，小時候家裡經濟條件不好，買一個喜歡的玩具需要攢一年的錢。買到玩具後，他會反覆玩弄，直到玩膩了就拆開研究如何重新組裝。如今，他製作的機器人玩具受到愈來愈多關注，。他的奶奶也看到了毛寧轉發視頻的消息，並提醒他不要驕傲，要繼續努力。