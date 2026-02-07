我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚

中國新聞組／即時報導
長沙博主「造夢小懿」姚聰為兒子親手製作機器人玩具。（取材自大風新聞）
長沙博主「造夢小懿」姚聰為兒子親手製作機器人玩具。（取材自大風新聞）

湖南長沙博主「造夢小懿」姚聰近日為兒子親手製作機器人玩具的視頻在社交平台走紅，並獲外交部發言人毛寧轉發點讚。姚聰是全職奶爸，他利用機械裝置、3D打印和廢舊材料，將家中客廳變成「科幻實驗室」，在陪伴孩子成長的同時，也圓了自己兒時的科技夢。

大風新聞報導，毛寧在社交媒體上分享一段機器人玩具的視頻，展示一名中國父親為兒子親手製作的機器人玩具；該機器人約半米高，可以自行變換形態，並且能與穿著自製機械裝甲的孩子協作前行，還展示機器人將髒衣服放入洗衣機的場景。

視頻發布後，海國外網友稱讚這位父親非常酷，認為這種玩具已經達到了新的高度。

視頻的發布者姚聰是一名建築設計師，他自學了機械設計知識，並開始和10歲兒子一起用礦泉水瓶、紙殼和3D打印設備製造簡單的機械設備。後來，他們逐漸製作出更多複雜的機器人玩具，至今已完成了20多個。

姚聰說，在每次製作機器人之前，他會先繪製手稿，然後使用電腦軟件進行3D建模，再通過3D打印機製造配件，最後結合電路板等組件進行組裝，並設置相關程序。之後，他會對機器人進行調試和優化，有時需要重新來過。

姚聰回憶說，小時候家裡經濟條件不好，買一個喜歡的玩具需要攢一年的錢。買到玩具後，他會反覆玩弄，直到玩膩了就拆開研究如何重新組裝。如今，他製作的機器人玩具受到愈來愈多關注，。他的奶奶也看到了毛寧轉發視頻的消息，並提醒他不要驕傲，要繼續努力。

姚聰表示，他會全力以赴學習更多的知識，希望能做出對社會有幫助的東西。

長沙博主「造夢小懿」姚聰為兒子親手製作機器人玩具。（取材自大風新聞）
長沙博主「造夢小懿」姚聰為兒子親手製作機器人玩具。（取材自大風新聞）
長沙博主「造夢小懿」姚聰為兒子親手製作機器人玩具。（視頻截圖）
長沙博主「造夢小懿」姚聰為兒子親手製作機器人玩具。（視頻截圖）

上一則

黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外6日出現輪候旁聽人龍

下一則

20萬到40餘萬元 河南老君山景區年終獎 員工：汗水拚來的

延伸閱讀

「成為中國人」暴紅 熱愛中式生活的老外穿棉拖、煮蘋果水

「成為中國人」暴紅 熱愛中式生活的老外穿棉拖、煮蘋果水
陳凱琳轉型「辣媽」 大方露溝拍廣告

陳凱琳轉型「辣媽」 大方露溝拍廣告
鄭嘉穎愛妻拍「大尺度」內衣廣告…陳凱琳登「最吸金KOL」

鄭嘉穎愛妻拍「大尺度」內衣廣告…陳凱琳登「最吸金KOL」
長途返鄉行李箱收納大法 行家示範「塞滿兩層20件」

長途返鄉行李箱收納大法 行家示範「塞滿兩層20件」

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買