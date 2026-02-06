我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

嫣然醫院爆欠租後辦年會 李亞鵬幾度哽咽：相信能度難關

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李亞鵬在嫣然天使兒童醫院年會發言。（取材自極目新聞）
李亞鵬在嫣然天使兒童醫院年會發言。（取材自極目新聞）

嫣然天使兒童醫院2月4日舉辦年會，李亞鵬幾度哽咽，「我想我們應該是可以度過這個難關」。李亞鵬透露，演藝界也有蠻多人捐款的，管虎導演、梁靜、那英、與輝同行董宇輝等人都第一時間給北京嫣然天使兒童醫院捐款支持。

極目新聞報導，據網友發布的現場視頻顯示，李亞鵬稱今年是嫣然天使兒童醫院舉辦的第15個年會，每年年會都在同一個大廳舉行，而今年可能是在這個大廳舉辦的最後一場，北京朝陽區各級主管部門目前正在全力幫助嫣然天使兒童醫院度過難關，醫院新址確定後，將向社會公告醫院募款和未來發展情況。

在年會現場，還來了不少愛心捐贈人，他們有的還是從內蒙古開車過來的，李亞鵬的一位朋友特意從廣州連夜趕來，為醫院醫護人員和患者家庭每人送上了一件防寒服。最後，李亞鵬表示在各方的關懷與支持下，嫣然天使兒童醫院應該是可以度過這個難關。

近日，嫣然天使兒童醫院拖欠房租無力支付一事引發廣泛關注，大量網友湧入「嫣然天使基金」進行捐款。1月21日傍晚，北京市朝陽區嫣然天使兒童醫院發布最新聲明稱，近日，醫院陸續收到了來自社會各界的捐款。因捐贈人對於善款指定用途不同，醫院正在進行逐條梳理和統計工作。本著對捐贈人負責的態度，這項工作需要一些時間。醫院將依據相關法律規定，依法公布捐贈情況。

嫣然天使兒童醫院同時表示，醫院收到很多朋友提供的愛心留言和信息。根據大家提供的信息，醫院正在積極推進新址尋找工作，同時也在和房東積極推進溝通。有任何確定性的進展，會及時向公眾公布。

公開資料顯示，北京嫣然天使兒童醫院是中國首家民辦非營利性兒童綜合醫院，由李亞鵬、王菲等於2012年創辦，以唇顎裂序列治療為核心，覆蓋0-16歲患兒的外科修復、正畸、語音訓練、心理諮詢等項目，已納入北京醫保定點。醫院累計完成1.1萬餘台唇顎裂手術，其中7000名患兒享受全額免費治療。

李亞鵬 醫保 王菲

上一則

玻尿酸造「腹肌」風行 有人花7萬打83支 醫警告：有致命風險

下一則

「瘋狂小楊哥」拚翻身 包下頂流網紅「無語哥」全球運營權

延伸閱讀

傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實

傳中國國企暫停投資巴拿馬 北京未證實
川習再通話 台國安人士：北京軍事動盪盼穩定對美關係

川習再通話 台國安人士：北京軍事動盪盼穩定對美關係
美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變

美中俄領導人通話 旅美學者：台成大國交易籌碼 需觀察美軍售是否生變
先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留