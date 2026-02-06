嫣然醫院爆欠租後辦年會 李亞鵬幾度哽咽：相信能度難關

李亞鵬在嫣然天使兒童醫院年會發言。（取材自極目新聞）

嫣然天使兒童醫院2月4日舉辦年會，李亞鵬 幾度哽咽，「我想我們應該是可以度過這個難關」。李亞鵬透露，演藝界也有蠻多人捐款的，管虎導演、梁靜、那英、與輝同行董宇輝等人都第一時間給北京嫣然天使兒童醫院捐款支持。

極目新聞報導，據網友發布的現場視頻顯示，李亞鵬稱今年是嫣然天使兒童醫院舉辦的第15個年會，每年年會都在同一個大廳舉行，而今年可能是在這個大廳舉辦的最後一場，北京朝陽區各級主管部門目前正在全力幫助嫣然天使兒童醫院度過難關，醫院新址確定後，將向社會公告醫院募款和未來發展情況。

在年會現場，還來了不少愛心捐贈人，他們有的還是從內蒙古開車過來的，李亞鵬的一位朋友特意從廣州連夜趕來，為醫院醫護人員和患者家庭每人送上了一件防寒服。最後，李亞鵬表示在各方的關懷與支持下，嫣然天使兒童醫院應該是可以度過這個難關。

近日，嫣然天使兒童醫院拖欠房租無力支付一事引發廣泛關注，大量網友湧入「嫣然天使基金」進行捐款。1月21日傍晚，北京市朝陽區嫣然天使兒童醫院發布最新聲明稱，近日，醫院陸續收到了來自社會各界的捐款。因捐贈人對於善款指定用途不同，醫院正在進行逐條梳理和統計工作。本著對捐贈人負責的態度，這項工作需要一些時間。醫院將依據相關法律規定，依法公布捐贈情況。

嫣然天使兒童醫院同時表示，醫院收到很多朋友提供的愛心留言和信息。根據大家提供的信息，醫院正在積極推進新址尋找工作，同時也在和房東積極推進溝通。有任何確定性的進展，會及時向公眾公布。

公開資料顯示，北京嫣然天使兒童醫院是中國首家民辦非營利性兒童綜合醫院，由李亞鵬、王菲 等於2012年創辦，以唇顎裂序列治療為核心，覆蓋0-16歲患兒的外科修復、正畸、語音訓練、心理諮詢等項目，已納入北京醫保 定點。醫院累計完成1.1萬餘台唇顎裂手術，其中7000名患兒享受全額免費治療。