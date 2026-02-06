8歲父母雙亡成孤兒 一道光指引 湖北男31歲拚出7間牛肉館

我的頻道

中國新聞組／即時報導
劉楊在公安縣城一家連鎖店熬製牛油。(取材自極目新聞)
劉楊在公安縣城一家連鎖店熬製牛油。(取材自極目新聞)

8歲時父母雙亡、在福利院長大的湖北男子劉楊，如今成為公安縣擁有7家牛肉館的餐飲業者。靠著一口地道的公安牛肉，他在8年間打造出「國強牛肉館」品牌，2025年全年營業額超過400萬元（人民幣，下同），每天都接到60、70筆網絡訂單，線下訂單更是絡繹不絕。劉楊表示，自己能一步步走到今天，關鍵在於童年時期福利院院長「劉媽媽」給予的人生指引，那道「光」讓他始終沒有走偏。

據極目新聞報導，劉楊1歲半時母親去世，7歲時父親因癌症病逝，8歲成為孤兒後被送往公安縣麻豪口鎮福利院生活。院長劉德芬讓他第一次喊出「媽媽」，並以母親般的關懷陪伴他成長。初中畢業後，劉楊決定外出學手藝，在沙市區餐館從後廚到前廳一步步磨練自己，即便生活艱苦，也始終報喜不報憂。

2013年劉德芬病逝後，18歲的劉楊再次承受失去至親的打擊。2015年，他在荊州區首次創業開設蒸菜館，後因道路施工生意一度受挫，便主動外出跑客源、做外送，讓營業逐漸回溫。2017年成家後，劉楊回到公安縣，在親屬協助下學習公安牛肉製作，拿出22萬元積蓄盤下店面，正式踏上牛肉館創業之路。

隨著經營逐步穩定，劉楊陸續在縣城多地拓展分店，8年間累計開設7家牛肉館，並成立預加工車間，他將公司命名為「三鮮坡」，意為像上坡一樣穩紮穩打，將主打產品牛三鮮銷售出去。牛肉每天現炒，堅決不用註水肉。他形容，「做牛肉就像做人，昧良心的錢既不能賺，也不敢賺。」除了線下門店，他也積極發展網路訂單，讓公安牛肉走出縣城。

事業站穩腳步後，劉楊並未忘記曾經扶持過自己的人。他時常回到福利院探望老人，也在創業過程中獲得政府部門協助，成功申請低息貸款擴展經營。對於未來，他表示將先把現有連鎖店經營好，帶領員工穩定生活，並持續以實際行動回饋社會。

新鮮出鍋的公安牛肉。(取材自極目新聞)
新鮮出鍋的公安牛肉。(取材自極目新聞)
公安縣麻豪口鎮福利院原院長劉德芬。(取材自極目新聞)
公安縣麻豪口鎮福利院原院長劉德芬。(取材自極目新聞)

