500年「天書」之謎破了…赤壁摩崖石刻原來是「他」寫的

中國新聞組／北京6日電
8號石刻位置。（取材自光明日報）
8號石刻位置。（取材自光明日報）

赤壁摩崖石刻是中國現存數量最多、歷史跨度最長的三國題材摩崖壁刻群，石刻群共有石刻10處，其中8號石刻因年代久遠、風化嚴重，長期以來難以辨識。武漢大學研究團隊運用多學科方法，首次釋讀出8號石刻上「漫漶不清」的內容，發現是明代右副都御史、湖廣巡撫徐恪於弘治八年（1495年）所題「赤壁」詩，這段「失語」的「天書」在531年後，終經由現代科技解密，為三國古戰場再添實證。

據光明日報報導，赤壁摩崖石刻在2013年被列為全國重點文物保護單位，2023年入選「中國名碑名刻」名錄。其中8號石刻上的字因風化嚴重無法看清，上面刻著什麼一直是個謎。 

近日，武漢大學歷史學院團隊與赤壁市文旅局、赤壁三國古戰場管理有限公司合作，在赤壁摩崖石刻研究中取得重要突破。團隊採用高精度三維掃描與數字圖像增強技術，結合傳世文獻與題刻風格進行分析，成功釋讀出其主體內容，並系統推進赤壁古戰場核心區歷史文化的科學挖掘與活化展示。其主體內容首次被完整解讀，標誌著該石刻群全部實現可讀。

8號石刻釋讀。（取材自光明日報）
8號石刻釋讀。（取材自光明日報）

原來，該石刻為明代右副都御史、湖廣巡撫徐恪於弘治八年（1495年）所題「赤壁」詩：「曾看折戟委空壕，割據常懷戰伐勞。南國帆懸湘水闊，北江煙漲楚天高。隆中籌策終存漢，許下衣冠愧屬曹。試問石頭磯伴月，幾經烏鵲散林臯」。文末署名有「徐恪」2字，但前後文仍難辨識。

武漢大學歷史學院博士李永生表示，據「明史」記載，徐恪，字公肅，常熟人。此詩為弘治八年徐恪任右副都御使、湖廣巡撫時，遊歷赤壁刻下的詩。詩中表達了他對漢室正統觀念的認可，是研究明代士人對三國歷史認知和地域文化的重要實物資料。

武漢大學歷史學院教授呂博表示，明清兩代，諸多名士與官員皆主張三國古戰場位於蒲圻(湖北赤壁市舊稱)，徐恪此詩即為一有力佐證，對深入揭示赤壁古戰場的歷史蘊涵與文化脈絡具有重要價值。此外，8號石刻的釋讀完成標志著赤壁摩崖石刻群首次實現全部可讀，對完整理解該石刻群的歷史文化價值具有重要意義。

