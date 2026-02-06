零成本賣雪賣浪漫 北方年輕人「雪地代寫」月入過萬

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
有人讓巫靜寫和紙片人男友有關的內容。（取材自新周刊／受訪者供圖）
在北方人看來再日常不過的冬日景象，卻是南方人難以得見的白色浪漫；「你在南方的暖陽裡望雪興嘆，我在北方的雪地裡為你寫詩。」在這種強烈的地域體驗的反差下，一項名為「雪地代寫」的業務應運而生。北方零成本「賣雪」，有人靠雪地代寫一單賺幾十元，甚至月入超過1萬元人民幣(約1400美元)。

新周刊報導，所謂雪地代寫，指的是有償為別人在雪地上書寫指定的內容，以照片或視頻的形式返給對方，價格根據內容和形式而定，普遍在一、兩元到幾十元之間，最高也可達三位數，豐儉由人。無論是一句生日祝福、一次深情表白，還是一份新年展望，只須支付數元，就能買斷一片雪地，給重要的時刻增添浪漫。

這一特殊的季節性服務，有人斥之為毫無必要的智商稅，也有人樂於營造儀式感。而對於雪地代寫的商家來說，屬於他們的賺錢季節，又要到了。在閑魚或小紅書搜索「雪地寫字」，會發現承接這項業務的用戶數不勝數。

據報導，居住在黑龍江哈爾濱的自由職業者巫靜，從三年前就開始承接這項副業。每到冬天，她都要在設計草圖、雪地寫字和拍攝中度過。巫靜有寫字和繪畫的功底，也因此將業務做一定的「差異化」。在被詢問「吉祥止止，百福具臻」八個字的價格時，她表示目前不接純寫字稿，但可以添加簡單的煙花圖案，「圖片款35元，如果要拍寫下最後一個字的短視頻的話就45元。」而相同的內容，其他幾個店家，報價一般在10元到20元不等。

巫靜算過，每一單代寫的均價幾十元。雖然看起來貴一些，但相比簡單的文字，最複雜的圖案要畫半個小時以上。冬季每個月爆單時，她經常需要從白天寫到晚上。生意最好的月份，僅憑這個副業，她就能月入過萬。

有提供雪地代寫服務的博主發布視頻，科普用真雪和白沙寫字的區別。（視頻截圖）
