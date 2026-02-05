「哈利波特」馬爾福火成中國馬年吉祥物 意外釣出本尊回應

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
社交媒體上，中國網友發布的帶有馬爾福圖片的春聯「福」字。（取材自環球網／圖源：小紅書）
社交媒體上，中國網友發布的帶有馬爾福圖片的春聯「福」字。（取材自環球網／圖源：小紅書）

農曆春節將至，據外媒報導，近日，「哈利·波特」系列中的角色德拉科·馬爾福（又譯「馬份」）在中國國內突然走紅，因為該角色的名字譯音在中國結合了「馬」與「福」二字，契合了新春的吉祥寓意，許多中國網友分享馬爾福的圖片並配文「轉發這張圖，接好運」 。馬爾福的扮演者湯姆·費頓也在社交平台轉發，調侃自己的角色成了「中國春節的吉祥物」。 

據環球網引述CNN（美國有線電視新聞網）、BBC（英國廣播公司）等媒體報導，「在中國，『哈利·波特』系列反派角色馬爾福成了意想不到的農曆新年吉祥物」，稱「哈利·波特」系列小說在中國廣受歡迎，近日在中國社交媒體上，不少網友曬出帶有馬爾福的春聯和「福」字，這些春聯或張貼在自己家中，或出現在公司辦公室、商場等等場所，相關產品也在電商平台上售賣。

社交媒體上，中國網友發布的帶有馬爾福圖片的春聯「福到（倒）」圖片。（取材自環球網...
社交媒體上，中國網友發布的帶有馬爾福圖片的春聯「福到（倒）」圖片。（取材自環球網／圖源：小紅書）

出現這一現象的原因是什麽呢？報導解釋說，這是因為「馬爾福」的中文音譯名中蘊藏好運： 「馬」字與馬年相呼應，「福」在中文中指好運，因此「馬爾福」這個名字在馬年寓意美好、帶來好運。

馬爾福扮演者、現年38歲的英國演員湯姆·費頓當地時間3日也在社交媒體上回應這股熱潮。CNN稱，他在Instagram上轉發了一則圖片動態，圖片中是中國商場內懸掛的一幅巨大馬爾福春節海報，下方字幕寫著「德拉科·馬爾福突然成了中國新年的象徵」。

BBC報導指，本月中國即將迎來農曆馬年新年，民眾通常會在家門張貼春聯和「福」字，這樣既能作裝飾，又能寓意新的一年帶來健康和繁榮。

哈利 春節 電商

