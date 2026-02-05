遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

近日一名女網友發視頻記錄了幸運獨享一架客機的經歷；她訂了四川航空從九寨溝到成都航班，起飛前接到機場服務人員電話稱這趟航班就她一名乘客，早點來可早點走。最終這班飛機不僅提前35分鐘抵達成都，且當天機組人員就為她一人服務，「感覺像包了一架專機」。航空公司稱，只要有乘客訂票，無論幾個人都會盡可能保證旅客乘行。讓網友們直呼「暖心」，「不像一般都是直接給你航班取消」，「太爽了」。

據極目新聞報導，該名乘客稱，她在九寨溝遊玩後，訂了2月1日晚上9時30分四川航空3U6676次航班，由九寨黃龍機場飛成都天府機場，票價200元（人民幣，下同）。當晚她還沒到機場，就接到川航櫃台服務人員的電話，告訴她這是當天最後一趟飛成都航班，就她一個人買了票，可隨到隨走，問她能不能早點到，早點來就可早點出發。

該乘客稱，她趕到機場登機後，艙門隨即關閉，感覺是機組人員都在等她，不到5分鐘飛機就開始滑行起飛，「真的是隨到隨走」，且機艙裡除三名空姐真的就她一位乘客。「全部的機組人員都為我一人服務，該做的提醒和服務一樣不落，感覺好像包的專機一樣」，該乘客說，之前曾遇到有航班因客人不多，寧願彌補損失讓乘客改簽或退票的情況。這次3U6676次航班為她一名乘客飛成都，還是非常感動的。

查詢航旅縱橫App ，2月1日，四川航空3U6676次航班計畫21時30分起飛，22時30分到達。當天該航班實際21時10分就起飛了，21時55分到達天府機場，比預計時間提前了35分鐘。

在評論區，有不少人稱，以前也乘坐過該航班，體驗過一個人獨享一架飛機的「包機」服務，下機前還特地跟機組人員合了影。

九寨黃龍機場距四川九寨溝景區88千米，為4D級旅遊支線機場。四川航空客服工作人員表示，九寨黃龍機場飛成都天府機場的航班不是每天都有，乘客訂票後若不能按時走，涉及住宿問題，可能第二天也飛不走，要等幾天；「航司考慮到乘客的實際情況，如果不是天氣因素或其他管控的原因，一般該航班只要有乘客訂票，無論是幾個人，都會盡可能保證旅客乘行，以免客人要在九寨溝找地方過夜，還影響後續行程」。

網友們紛紛評論：「一般都是直接給你航班取消」，「飛機回成都還要執行後續任務吧，就是空機也得回」，「這廣告打的好」，「真幸運，這種經歷一輩子難碰到一次」，「這也太爽了！花小錢辦大事」，「算一下航空公司這趟損失多少錢」，「被高鐵 打趴下了，以前這條航線多傲嬌，票價沒有低於1000+」，「成都如此蕭條 ？」，「太溫暖了，點讚」。