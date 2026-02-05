我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

又見大熊貓、體會阿里雲智能 米蘭冬奧村再吹中國風

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
米蘭冬奧村內的大熊貓元素。（取材自中新網）
米蘭冬奧村內的大熊貓元素。（取材自中新網）

造訪米蘭冬奧村，可以感受到奧運氛圍已十分濃厚。在中國體育代表團駐地，除了鮮艷的五星紅旗，憨態可掬的熊貓海報和「中國加油」的標語十分醒目，大樓內部處處可見大熊貓元素裝飾，吸引眾人目光。此外，選手們互換徽章、一起吃義大利麵，也成為冬奧村最美的風景。

新華社報導，在冬奧村共享空間裡的阿里雲智能徽章交換站，法國冰球運動員安娜西蒙將一枚法國隊的徽章放入球池後，按下展台上的屏幕，用法語說道：「幫我抓一個藍色的球。」隨後，由阿里雲千問大模型驅動的機械手臂，便從球池中隨機抓取出一個藍色球。西蒙打開塑料球，裡面是一枚披薩造型的徽章。

在冬奧村入口處的官方紀念品商店，北京冬奧會雙人滑金牌得主隋文靜、韓聰遇到了老朋友——法國花樣滑冰隊領隊法布里斯布隆代爾。

說起在冬奧村的生活，布隆代爾又想起了北京冬奧會。「米蘭冬奧村主要提供的是義大利菜，我還記得北京冬奧會提供了不同國家的食物，我當時嘗試了很多沒吃過的菜品，都很喜歡。這次菜品選擇要單調一點，但咖啡和義大利面確實很棒。」

另據中新網報導，在中國代表團駐地，大樓玻璃窗外張貼了多張伸出手臂的大熊貓圖案，仿佛正向過往的運動員熱情致意。作為和平與友誼的象徵，大熊貓是不少體育大賽的吉祥物或「人氣擔當」。

1990年，應北京亞運會組委會邀請，「巴斯」成為北京亞運會吉祥物「盼盼」的原型。圓頭圓耳的「巴斯」與「盼盼」成為經典回憶。

傳奇奧運大熊貓「科比」出生於巴塞羅那奧運會開幕當天，由時任國際奧委會主席薩馬蘭奇命名。這一名字與當年的奧運會吉祥物同名。

2005年8月30日，「科比」與出生在北京亞運會前夕、有亞運公主之稱的「婭婭」生下大熊貓「晶晶」。「晶晶」的命名來自同年11月公布的北京奧運會吉祥物。

北京奧運會期間，「科比」的女兒「成績」產下一對龍鳳胎。這對龍鳳胎的名字來自北京奧運會口號「北京歡迎你」——「迎迎」「妮妮」。

至於「冰墩墩」，並非是一隻真正的大熊貓，但以大熊貓為原型的「冰墩墩」是歷屆冬奧會人氣最高的吉祥物之一。

從「盼盼」到「冰墩墩」，從亞運到奧運，大熊貓始終以其獨有的親和力與生命力，成為體育盛會中跨越國界的溫暖符號。這次又現身米蘭冬奧村的大熊貓，不僅是友誼的使者，也是文化的橋梁。

義大利米蘭冬奧村拍攝的新年福字。（新華社）
義大利米蘭冬奧村拍攝的新年福字。（新華社）
法國冰球隊運動員在讚助商阿里雲展台體驗智能徽章交換。（新華社）
法國冰球隊運動員在讚助商阿里雲展台體驗智能徽章交換。（新華社）

北京冬奧 大熊貓 奧運

上一則

香港無業男稱貪玩撕毀選舉海報 被判社服令80小時

下一則

香港新型碰瓷黨拘4人 夫婦申賠22宗 同夥2醫生另涉數十案

延伸閱讀

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條

金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條
黑白集／兩岸若無互惠 台恐入無熊貓時代

黑白集／兩岸若無互惠 台恐入無熊貓時代
日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地
中旅日熊貓最後亮相 10萬人搶看「曉曉」、「蕾蕾」

中旅日熊貓最後亮相 10萬人搶看「曉曉」、「蕾蕾」

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象