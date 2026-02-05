我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當

紐約市垃圾清運因暴雪延宕 衛生局全力處理

42年陪伴幾代小朋友 鞠萍姐姐宣布退休：我非常榮幸

中國新聞組╱北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心。(視頻截圖)
40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心。(視頻截圖)

近日，鞠萍姐姐在節目「爸媽設計家」中公布，5月31日是她最後一個工作日，並強調兒童節是她退休生活的起點，「42年的陪伴，我非常榮幸」。

羊城晚報報導，40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心，伴隨幾代少年兒童成長，先後榮獲主持人「開拓獎」、三屆「金話筒獎」，六次被評為總台（央視）十佳主持人。近日鞠萍姐姐在節目中公布，2026年5月31日是她最後一個工作日，並強調兒童節是她退休生活的起點，「非常榮幸，42年來陪伴70、80、90、00後長大」。

鞠萍1966年1月25日出生於北京市，祖籍山東省威海市榮成市，畢業於北京幼兒師範學校，是知名女主持人、製片人、編導、配音演員，中華全國婦女聯合會第13屆常務委員。2024年7月擔任全國婦聯家庭和兒童工作部兼職副部長。

2022年「新大頭兒子小頭爸爸5」首映現場，為「圍裙媽媽」配音的鞠萍遇見了很多自己曾經的「小觀眾」，他們有些早已為人父母，卻依然親切地稱呼她為「鞠萍姐姐」，一股腦地向她分享那些與「七巧板」「大風車」有關的兒時故事。

據報導，主持生涯超過30年，鞠萍感嘆自己「從一個小姐姐變成一個小老師，到如今應該已是奶奶的年齡」，但無論聲音、語態，還是幾乎從未變換過的發型，她始終保持著大家記憶中鞠萍姐姐的本色，守護著幾代小朋友的美好童心。

有人好奇這樣長時間堅持做一件事，是否讓人感到壓力或倦怠？鞠萍姐姐說，「不瞞您說，沒有壓力」，她認定要有一種奉獻和捨棄的精神，而所有付出，也讓她在時光走過的這麼多年當中，始終不斷收獲著一批又一批小朋友的認可與喜愛，「這份愛心、童心、耐心，就是我做這個職業的一生中最寶貴的東西」。

40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心。(取材自九派新聞)
40多年來「鞠萍姐姐」的形象深入人心。(取材自九派新聞)

退休

上一則

亞洲盃乒賽／不滿觀眾大喊 王楚欽罕見怒飆「閉嘴吧」

下一則

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

延伸閱讀

寇世勳淚別老友趙學煌 翁家明曝私下交情嘆「遺憾」

寇世勳淚別老友趙學煌 翁家明曝私下交情嘆「遺憾」
獵魔女團原唱EJAE放下偶像夢想 轉型創作配音紅遍全球

獵魔女團原唱EJAE放下偶像夢想 轉型創作配音紅遍全球
沒有高薪不是中樂透 她32歲已經為退休存到50萬美元

沒有高薪不是中樂透 她32歲已經為退休存到50萬美元
封面故事 理性與感性／7個好習慣 退休生活必富足

封面故事 理性與感性／7個好習慣 退休生活必富足

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人