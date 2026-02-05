速度堪比「飛人」…鏡識Blot每秒10米 全球跑最快機器人

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
Blot(左)與公司創始人王宏濤(右)同時在特製跑步機上展開一場「人機賽跑」。(視頻截圖)
Blot(左)與公司創始人王宏濤(右)同時在特製跑步機上展開一場「人機賽跑」。(視頻截圖)

近日，人形機器人領域又添紀錄，全球速度最快、逼近人類運動能力的機器人誕生。鏡識科技（上海）有限公司2日發布旗下首款全尺寸人形機器人Blot，速度峰值達到10米/秒，刷新全球全尺寸人形機器人的速度紀錄。

綜合紅星新聞、IT之家報導，演示視頻中，Blot與公司創始人王宏濤同時在特製跑步機上展開一場「人機賽跑」。最終，創始人因一個踉蹌中斷了奔跑，機器人卻步伐穩健，且速度持續提升，記速器最終定格在10米/秒，意味著Blot百米沖刺只需10秒。

據了解，這款機器人擁有175cm的身高和75kg的體重，命名靈感來源於牙買加短跑傳奇「飛人」波特（Usain Bolt），而波特的百米世界紀錄是9.58秒。由此來看，這款Bolt機器人的峰值速度已逼近波特創造的世界紀錄。

鏡識科技相關負責人表示，公司的目標是打造賽博運動員，逼近、乃至超越生物和人類的極限。對於今年會有哪些計畫及賽事，該負責人表示會陸續發布。

此前，該公司研發的四足機器人「黑豹Ⅱ」曾創下10.3米/秒的奔跑速度，一舉打破波士頓動力塵封12年的機器人速度紀錄，成為全球最快的四足機器人。

天眼查顯示，鏡識科技成立於2024年5月11日，2025年10月完成數千萬元A輪融資，由常春藤資本獨家投資。

公司創始人王宏濤是浙江大學求是特聘教授、浙大杭州國際科創中心人形機器人創新研究院院長。此前王宏濤曾強調：「我們從未追求『最快的機器人』，而是立志打造能真正逼近、乃至超越人類運動能力的『超物種』機器人。」

Blot(左)與公司創始人王宏濤(右)同時在特製跑步機上展開一場「人機賽跑」。(視頻截圖)

