3個月大被抱走 母親哭瞎右眼 34歲貴州男尋親成功

胡龍和父母及妹妹團圓。(取材自紅星新聞)

貴州畢節男子胡龍出生3個月大時被抱走，父母輾轉各地尋找卻始終無果，其母常年以淚洗面，右眼最終失明。今年1月，已經34歲的胡龍透過DNA 數據庫比對成功，與失散多年的父母正式認親。

紅星新聞報導，1992年，胡龍的母親塗國芳帶著僅3個月大的兒子回雲南娘家，搖籃裡的孩子不幸被走，一家人就此骨肉分離34年。

胡龍被拐後，父母便踏上了漫漫尋親路。父親胡益林目不識丁，常年外出搬貨、跑長途，只為攢下尋親的費用。但凡聽聞一絲拐賣孩子的風聲，他便立刻趕往當地打探線索、張貼尋人啟事，常年的奔波勞累也讓他落下了關節 炎等一身病痛。母親塗國芳則長期以淚洗面，右眼失明，左眼視力也嚴重受損，還曾接受過心臟手術。

胡龍的妹妹坦言，母親只要提起哥哥被拐的往事，就忍不住落淚；即便母親做心臟瓣膜手術住院、意識模糊時，嘴裡也總念叨著「我兒子回來了」。

胡龍稱，被賣到福建養父母家後，自己的童年過得並不順遂；成年後，尋親心願愈發強烈。2021年，胡龍主動到公安機採血，將DNA數據錄入全國打拐數據庫。

今年1月15日，胡龍的DNA與貴州畢節的親生父母比對成功，1月28日，認親儀式行，胡龍特地從福建的工廠請假趕回。見到生母塗國芳的那一刻，他快步上前與母親緊緊相擁，之後便一直牽著她的手不願鬆開。