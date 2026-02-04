「阿嬤手作」螺螄粉一碗55元被嫌貴 店員：別抱太高期待

鑼獅LUÓ SHĪ的螺螄粉一碗要價55元。（取材自封面新聞）

知名茶飲店「阿嬤手作」旗下新開出螺螄粉品牌門店「鑼獅LUÓ SHĪ」，近日有不少網友在社交平台反映，稱一碗55元（人民幣，下同，約7.9美元）的售價遠高於普通螺螄粉。對此，鑼獅LUÓ SHĪ工作人員表示，店內產品用料、菜品設計標準較高，但該店在網路上評價不是很好，「不要抱太高預期」。

封面新聞報導，鑼獅LUÓ SHĪ目前在中國僅有上海新天地店一家門市，處於試營運階段，鑼獅LUÓ SHĪ新天地店在線上平台的整體評分為3.6分，62條評論中有21條為低分評價，消費者的意見集中在價格偏高、性價比低、服務不佳、出餐速度慢等方面，從消費者曬出的帳單和評價中能看到，門店一碗螺螄粉售價55元，如需續粉還需另外付費。有網友稱三人消費共計392元，還有人直言「這應該是我吃過最貴的螺螄粉」；但也有一些消費者給出好評，理由包括該店「是一家可以喝湯的螺螄粉店」、「裝修環境很有格調」等。 該門店在平台的整體評分為3.6分，62條評論中有21條為低分評價。（取材自封面新聞）

目前鑼獅LUÓ SHĪ在美團、大眾點評等平台上的店鋪主頁僅展示了菜單和網友推薦內容，菜品包含主食螺螄粉，以及白玉椒酸水、黃皮炒冰沙等小吃和甜品，但所有菜品的售賣價格均已看不見。

針對售價遠高於普通螺螄粉的問題，鑼獅LUÓ SHĪ工作人員解釋：「我們所有的食材、湯底都是當天現熬的，所以在食材成本、用料品質，還有包括菜品設計上，都會更加地高（標準）一點。」該工作人員表示，目前店內處於試營運階段，可直接到現場排隊用餐，但他也提醒，「我們（店）最近風評不是很好，所以您不要抱過高的預期，但是我們希望您會喜歡。」