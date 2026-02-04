「普通人慎重」…5人職缺千人應聘 舟山「守島人」急結束招聘

浙江中惟東寨島養殖有限公司的養殖場。（取材自潮新聞）

近日浙江舟山一家海島養殖企業招聘「守島人」，因工作內容看起來不複雜，加上海島生活令人嚮往，招聘公告發出後電話馬上被「打爆」。該企業負責人透露，他們只打算招聘最多四、五人，但已有至少幾千人應聘，相關公告已下架，他們將對應聘者進行篩選，希望找到能穩定在島上工作的人。

綜合極目新聞、潮新聞等媒體報導，浙江中惟東寨島養殖有限公司1月29日時發布一則招聘公告，要找能適應海島駐場工作節奏的「守島人」，引來不少追求「詩和遠方」的民眾高度興趣。

該企業董事長樂利平說，崗位工作雖然簡單，但綜合要求其實不低：「首先要有極強的抗壓能力，工作人員通常工作兩個月才能下島休整四到六天，遇上大風天氣保障船就無法正常通行。」他強調，基地建築按抗17級颱風標準建造，但生活設施相對簡陋，比如沒有完備的洗浴設施，手機雖能上網但網速較差，食材依賴定期配送。「總之，這份工作對身心狀態要求極高，普通人要慎重。」

但在招聘公告發出後，截至1月30日上午估計就有幾百通電話；2月1日，該企業又發布一則公告，表示報名人數遠超崗位預期招錄規模，故提前結束「守島人」崗位的招聘報名，已提交的應聘簡歷會陸續查看及篩選，符合要求者會統一安排電聯面試。

樂利平表示，他們只打算招聘最多四、五人，但已有至少幾千人應聘，他沒想到會有這麼多人打電話。樂利平強調，這份工作要求能掌握在海島生活的基礎知識，包括游泳。且海島靠近東極島，距舟山本島都有40公里左右，島上工作條件其實很困難，夏季颱風等天氣都會影響生活，他們想要的是能在島上安心住下來、能穩定在島上工作的員工。