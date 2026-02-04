我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

「普通人慎重」…5人職缺千人應聘 舟山「守島人」急結束招聘

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙江中惟東寨島養殖有限公司的養殖場。（取材自潮新聞）
浙江中惟東寨島養殖有限公司的養殖場。（取材自潮新聞）

近日浙江舟山一家海島養殖企業招聘「守島人」，因工作內容看起來不複雜，加上海島生活令人嚮往，招聘公告發出後電話馬上被「打爆」。該企業負責人透露，他們只打算招聘最多四、五人，但已有至少幾千人應聘，相關公告已下架，他們將對應聘者進行篩選，希望找到能穩定在島上工作的人。

綜合極目新聞、潮新聞等媒體報導，浙江中惟東寨島養殖有限公司1月29日時發布一則招聘公告，要找能適應海島駐場工作節奏的「守島人」，引來不少追求「詩和遠方」的民眾高度興趣。

該企業董事長樂利平說，崗位工作雖然簡單，但綜合要求其實不低：「首先要有極強的抗壓能力，工作人員通常工作兩個月才能下島休整四到六天，遇上大風天氣保障船就無法正常通行。」他強調，基地建築按抗17級颱風標準建造，但生活設施相對簡陋，比如沒有完備的洗浴設施，手機雖能上網但網速較差，食材依賴定期配送。「總之，這份工作對身心狀態要求極高，普通人要慎重。」

但在招聘公告發出後，截至1月30日上午估計就有幾百通電話；2月1日，該企業又發布一則公告，表示報名人數遠超崗位預期招錄規模，故提前結束「守島人」崗位的招聘報名，已提交的應聘簡歷會陸續查看及篩選，符合要求者會統一安排電聯面試。

樂利平表示，他們只打算招聘最多四、五人，但已有至少幾千人應聘，他沒想到會有這麼多人打電話。樂利平強調，這份工作要求能掌握在海島生活的基礎知識，包括游泳。且海島靠近東極島，距舟山本島都有40公里左右，島上工作條件其實很困難，夏季颱風等天氣都會影響生活，他們想要的是能在島上安心住下來、能穩定在島上工作的員工。

「守島人」的住宿環境。（取材自競舟新聞）
「守島人」的住宿環境。（取材自競舟新聞）

上一則

3個月大被抱走 母親哭瞎右眼 34歲貴州男尋親成功

下一則

宇樹機器人零下47.4℃雪地行走13萬步 畫出冬奧圖案

延伸閱讀

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
四川破獲28年懸案：2嫌將女老闆掐死 晚上抬屍埋花壇

四川破獲28年懸案：2嫌將女老闆掐死 晚上抬屍埋花壇
學歷不拘…舟山招「守島人」 1個月不能離島 電話被打爆

學歷不拘…舟山招「守島人」 1個月不能離島 電話被打爆
美國「斬殺線」熱議 浙江官媒：對留學「祛魅」更需理性

美國「斬殺線」熱議 浙江官媒：對留學「祛魅」更需理性

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗