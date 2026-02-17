中國29城GDP破兆 平均年增近1.5個 滬向6兆元邁進

我的頻道

中國新聞組／北京17日電
中國已有29座萬億之城，大連則是東北首個GDP破萬億的城市。（取材自界面新聞）
隨著全中國經濟總量邁上140兆（萬億）人民幣新台階，中國的城市和區域經濟發展也迎來新跨越。上海加速向地區生產總值6兆邁進，北京突破5兆大關，浙江溫州、遼寧大連則進入「萬億城市」榜單……從2006年上海成為第一個「萬億城市」，20年來，中國「萬億城市」擴圍至29個，平均每年新增近1.5個GDP過兆城市。

香港文匯報綜合央視、中新社及新華社報導，經濟學者觀察分析指出，「萬億城市」主要分布於中國最具活力的城市群中，優勢產業並不完全相同。能夠根據城市資源，找準核心優勢培育新動能，是城市經濟增量提質的動力源所在。

上海市統計局發布數據顯示，2025年，上海市實現地區生產總值5萬6708.71億元(人民幣，下同)，按不變價格計算，同比增長5.4%。上海市工業增加值同比增長5.0%。從行業產值完成情況看，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產值同比增長15.8%，電氣機械和器材製造業產值增長11.1%，汽車製造業產值增長7.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長7.7%。

同在長三角地區的溫州，成為浙江繼杭州、寧波之後的第三座「萬億城市」。隨著溫州入列，長三角「萬億城市」數量首次上雙。作為民營經濟重鎮，溫州始終將民營經濟作為發展的核心支撐。截至2025年11月，溫州在冊民營企業和個體工商戶合計156.4萬戶，民營規上工業企業增加值占規上工業比重達90.8%，彰顯出強勁活力。

2025年，北京實現地區生產總值5萬2073.4億元，比上年增長5.4%。繼上海之後，北京成為中國第二個經濟規模突破5兆的城市。北京並無傳統的工業優勢，但在信息技術等優勢行業中穩紮穩打，地區生產總值5兆多的成績，在「減」、「退」的背景下，更凸顯出含金量。

廣州則瞄準痛點，把先進製造業作為推進高質量發展的重要抓手。數據顯示，廣州工業投資從2020年的1030億元增至2024年的1711億元，增幅達66%。這些投資，相當部分投向了智能網聯汽車、生物醫藥等先進製造領域。廣州正通過重構產業版圖，激發經濟新的增長動力。

深圳地區生產總值從2020年的2.78兆增至2024年的3.68兆，年均增長5.5%，增速居一線城市首位。媒體預計，深圳2025年的GDP有望接近4兆。先進製造業已經成為深圳高質量發展的重要引擎。目前，全球約七分之一的智能手機、八分之一的新能源汽車、70%的消費級無人機及60%的中高端眼鏡產自深圳。

在東北地區，遼寧大連成為第一個過兆的城市。作為國家重要的工業基地，大連擁有雄厚的產業基礎、齊全的工業門類，裝備製造、船舶製造、石油化工等傳統產業優勢明顯。

