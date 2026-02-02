北京第1屆黑色羽絨服選美賽好熱鬧 第一名讓人意外

獲得冠軍的是隻小狗。（取材自極目新聞）

北京第一屆黑色羽絨服選美大賽日前在海澱區舉辦，最終第一名由一隻穿黑色羽絨服的小狗獲得；比賽發起人樊女士表示，現場大約有300多人參與，自己舉辦這一比賽的想法從提出到落實僅用了10天，應該會計畫舉辦第二屆。

極目新聞報導，北京的冬天，幾乎人人都有一件黑色羽絨服，成為北京市民的「默認皮膚」，樊女士因此發起了這樣的選美比賽，現場總人數有300多人。「我本身是視頻博主，最初只是作為一個視頻選題，沒想到預熱帖一發就火了。」她從萌生想法到落地執行僅用了10天。

觀眾楊女士表示，比賽於1月31日晚上7時在北京跳海大鐘寺店開始，持續約三小時，「很多的觀眾，氛圍特別熱鬧。」另一名觀眾則說，「現場非常愉快，能把一個日常調侃的梗變成好玩的活動，本身就很有意義。」最終，該比賽的第一名由一隻穿黑色羽絨服的小狗獲得。

獲得比賽第三名的參賽者呂女士表示，一開始覺得活動有趣、希望遇見同頻的朋友而報名。「我沒有什麼穿搭，我就這一件羽絨服。但這件十年前的衣服款式還是很時尚，掐腰顯瘦，毛領加持高貴氣質，長至小腿足夠保暖。」她表示，自己沒想到能獲得「年度潛力黑羽絨服獎」和「最會講故事獎」兩個獎，「在寒冷的夜晚遇見一群熱情洋溢的人，清一色的黑羽絨服讓我們找到了彼此同頻的靈魂。」

樊女士表示，現場大家玩得很開心，她打算舉辦第二屆，「想對所有參與者說，你在北京會度過很多個夜晚，但我希望你在這個夜晚過得開心」。