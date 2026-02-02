北京女6年前重生 血型從B型變AB 赴河南「認親」恩人

44歲的雷女士(左)從北京搭高鐵來到河南新鄉，當面感謝六年前無償捐獻造血幹細胞、給了她第二次生命的恩人楊增超(右)。(取材自河南日報)

44歲的雷女士近日在家人陪伴下，從北京搭高鐵來到河南 新鄉，當面感謝六年前無償捐獻造血幹細胞、給了她第二次生命的恩人楊增超。「我這次是專程來認親的」，初次相見，兩人緊緊相擁，雷女士更是激動萬分、淚流滿面。

河南日報報導，雷女士說，她結束治療已滿六年，此前特意向中華骨髓庫提出申請，期盼能與救命恩人相見，「不光是救了我一命，還救了我們整個家庭，因此，我特別想來當面認親，以後就是親人了」。

2019年6月，雷女士在北京一家醫院拿到急性淋巴細胞白血病診斷書，如雷轟頂。她是家裡的獨生女，上有年邁父母，還有兩個年幼的女兒要照顧，突如其來的大病，對一家人的重創可想而知。

病情危急，如果找不到合適的配型，雷女士的生命可能隨時都有危險；然而，她的父母、女兒都不符合捐獻條件，唯一的希望就是從中華骨髓庫裡尋找合適的配型。

一個多月後，志願者楊增超的HLA配型與雷女士完全相同，對方也願意捐獻造血幹細胞。

2019年11月8日，這位志願者捐獻的「生命種子」被送到雷女士所在的醫院，順利移植到她體內，幫助她重燃生命希望。此後，雷女士與疾病頑強抗爭了近一年，目前身體康復，和家人回歸幸福生活。

楊增超捐獻當天，在醫院採集室的床上躺了近四個小時，捐獻200毫升造血幹細胞混懸液，為素不相識的患者送去重生希望，成為河南省第809位非血緣關係造血幹細胞捐獻者。

據報導，按照世界骨髓庫的規定，非血緣關係造血幹細胞捐獻者和被捐獻者「互盲」。起初，雷女士只知道她的救命恩人是一位身高一米七左右的小伙子，1989年出生，其他一無所知。身體恢復後，她一直有個心願，就是見到自己的救命恩人，當面道謝。

見面後雷女士才知道，當時在內蒙古工作的楊增超，為配合造血幹細胞捐獻，先後兩次專程請假返回河南，確保捐獻順利完成；怕家人擔心，他起初還瞞著家人，捐獻後才跟妻子「坦白」捐獻造血幹細胞救人的事兒。妻子沒責怪他，也挺敬佩他義無反顧去救一位陌生人。

這次雷女士和家人一起來「認親」，帶了精心準備的禮物，來河南新鄉走親戚，其中一份禮物，是雷女士女兒畫的畫，封面是孩子手繪的紅心和小花，用彩筆寫著「感恩有您」「謝謝楊叔叔」，雷女士說，因為孩子知道，沒有楊叔叔，就沒有媽媽了，就沒有我們家了。

雷女士還提到一件特別讓她覺得不可思議的事，進行造血幹細胞移植後，她的血型 從原來的B型，轉變為和捐獻者楊增超相同的AB型，連不喜歡吃的韭菜都愛吃了。