我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ獨家:指控加巴德涉不法的吹哨者檢舉 在內部被擋

伊朗媒體：總統下令開始與美國談判核協議

北京女6年前重生 血型從B型變AB 赴河南「認親」恩人

中國新聞組╱北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
44歲的雷女士(左)從北京搭高鐵來到河南新鄉，當面感謝六年前無償捐獻造血幹細胞、給了她第二次生命的恩人楊增超(右)。(取材自河南日報)
44歲的雷女士(左)從北京搭高鐵來到河南新鄉，當面感謝六年前無償捐獻造血幹細胞、給了她第二次生命的恩人楊增超(右)。(取材自河南日報)

44歲的雷女士近日在家人陪伴下，從北京搭高鐵來到河南新鄉，當面感謝六年前無償捐獻造血幹細胞、給了她第二次生命的恩人楊增超。「我這次是專程來認親的」，初次相見，兩人緊緊相擁，雷女士更是激動萬分、淚流滿面。

河南日報報導，雷女士說，她結束治療已滿六年，此前特意向中華骨髓庫提出申請，期盼能與救命恩人相見，「不光是救了我一命，還救了我們整個家庭，因此，我特別想來當面認親，以後就是親人了」。

2019年6月，雷女士在北京一家醫院拿到急性淋巴細胞白血病診斷書，如雷轟頂。她是家裡的獨生女，上有年邁父母，還有兩個年幼的女兒要照顧，突如其來的大病，對一家人的重創可想而知。

病情危急，如果找不到合適的配型，雷女士的生命可能隨時都有危險；然而，她的父母、女兒都不符合捐獻條件，唯一的希望就是從中華骨髓庫裡尋找合適的配型。

一個多月後，志願者楊增超的HLA配型與雷女士完全相同，對方也願意捐獻造血幹細胞。

2019年11月8日，這位志願者捐獻的「生命種子」被送到雷女士所在的醫院，順利移植到她體內，幫助她重燃生命希望。此後，雷女士與疾病頑強抗爭了近一年，目前身體康復，和家人回歸幸福生活。

楊增超捐獻當天，在醫院採集室的床上躺了近四個小時，捐獻200毫升造血幹細胞混懸液，為素不相識的患者送去重生希望，成為河南省第809位非血緣關係造血幹細胞捐獻者。

據報導，按照世界骨髓庫的規定，非血緣關係造血幹細胞捐獻者和被捐獻者「互盲」。起初，雷女士只知道她的救命恩人是一位身高一米七左右的小伙子，1989年出生，其他一無所知。身體恢復後，她一直有個心願，就是見到自己的救命恩人，當面道謝。

見面後雷女士才知道，當時在內蒙古工作的楊增超，為配合造血幹細胞捐獻，先後兩次專程請假返回河南，確保捐獻順利完成；怕家人擔心，他起初還瞞著家人，捐獻後才跟妻子「坦白」捐獻造血幹細胞救人的事兒。妻子沒責怪他，也挺敬佩他義無反顧去救一位陌生人。

這次雷女士和家人一起來「認親」，帶了精心準備的禮物，來河南新鄉走親戚，其中一份禮物，是雷女士女兒畫的畫，封面是孩子手繪的紅心和小花，用彩筆寫著「感恩有您」「謝謝楊叔叔」，雷女士說，因為孩子知道，沒有楊叔叔，就沒有媽媽了，就沒有我們家了。

雷女士還提到一件特別讓她覺得不可思議的事，進行造血幹細胞移植後，她的血型從原來的B型，轉變為和捐獻者楊增超相同的AB型，連不喜歡吃的韭菜都愛吃了。

這是為何？對此，河南省腫瘤醫院血液科主任醫師周健解釋說，臨床上進行造血幹細胞移植，就是用捐獻者的造血幹細胞，替代掉病人的造血幹細胞，進而導致血型的變化。血型來源於紅細胞，由紅細胞膜上的抗原類型決定，當患者進行造血幹細胞移植後，捐獻者捐的造血幹細胞在患者體內逐漸分化成紅細胞、血小板和白細胞，新長出的紅細胞就是捐獻者的血型，因為它的「根源」變了，就相當於用新的「種子」替代了原來的種子。

44歲的雷女士(左)從北京搭高鐵來到河南新鄉，當面感謝六年前無償捐獻造血幹細胞、...
44歲的雷女士(左)從北京搭高鐵來到河南新鄉，當面感謝六年前無償捐獻造血幹細胞、給了她第二次生命的恩人楊增超(右)。(取材自河南日報)
雷女士帶著女兒畫的畫。(取材自河南日報)
雷女士帶著女兒畫的畫。(取材自河南日報)

河南 血型 腫瘤

上一則

中國「漂浮長城」演練鎖台 外媒曝千艘中漁船2度列陣

下一則

中企員工赴美遭扣留60小時 中外交部強烈不滿

延伸閱讀

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場

西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場
俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談

俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談
河南男童餵兔被咬斷手指 家長剖肚找不到斷指…原來沒吞下

河南男童餵兔被咬斷手指 家長剖肚找不到斷指…原來沒吞下
馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好

馬龍是「中國好姑爺」 給岳父母在北京買房 退役還沒想好

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗