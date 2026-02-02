黑龍江女兒宋佳以政委身分返鄉：家鄉是創作的根

演員宋佳以黑龍江省政協委員身分回到家鄉。（取材自澎湃新聞）

演員宋佳在黑龍江省政協十三屆四次會議參會期間受訪表示，這是她首次以政協委員的身分回到家鄉，家鄉是角色創作的根，作為黑龍江兒女，為家鄉發展發聲和助力是她的職責和使命。

澎湃新聞報導，宋佳說，自己作為家鄉人，跟這片土地的連接非常深，「像『闖關東』的鮮兒、『懸崖』，然後包括蕭紅，包括張桂梅老師，她也是土生土長的黑龍江人，這種東北人、北大荒精神、黑龍江人的精神，是我創作裡面非常重要的一個根」。

宋佳在第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨2025年中國金雞百花電影節，憑藉「好東西」獲最佳女主角獎。

報導指出，稍早前，1月30日，黑龍江省政協十三屆四次會議在哈爾濱開幕，演員張譯首次以省政協委員身分參會。他在會議期間表示，希望借此機會重新梳理家鄉資源，著力推動劇集、電影等影視項目助力各個行業發展，形成良性循環。

報導稱，張譯說，每年回到家鄉發現家鄉有大變化，老百姓生活幸福指數提升，作為家鄉人特別感到驕傲。「我現在走到哪裡，會主動去告訴大家，我是黑龍江人，我是哈爾濱人，歡迎大家來到我們這裡來做客。」