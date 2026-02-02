我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

黑龍江女兒宋佳以政委身分返鄉：家鄉是創作的根

中國新聞組／北京2日電
演員宋佳以黑龍江省政協委員身分回到家鄉。（取材自澎湃新聞）
演員宋佳以黑龍江省政協委員身分回到家鄉。（取材自澎湃新聞）

演員宋佳在黑龍江省政協十三屆四次會議參會期間受訪表示，這是她首次以政協委員的身分回到家鄉，家鄉是角色創作的根，作為黑龍江兒女，為家鄉發展發聲和助力是她的職責和使命。

澎湃新聞報導，宋佳說，自己作為家鄉人，跟這片土地的連接非常深，「像『闖關東』的鮮兒、『懸崖』，然後包括蕭紅，包括張桂梅老師，她也是土生土長的黑龍江人，這種東北人、北大荒精神、黑龍江人的精神，是我創作裡面非常重要的一個根」。

宋佳在第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨2025年中國金雞百花電影節，憑藉「好東西」獲最佳女主角獎。

報導指出，稍早前，1月30日，黑龍江省政協十三屆四次會議在哈爾濱開幕，演員張譯首次以省政協委員身分參會。他在會議期間表示，希望借此機會重新梳理家鄉資源，著力推動劇集、電影等影視項目助力各個行業發展，形成良性循環。

報導稱，張譯說，每年回到家鄉發現家鄉有大變化，老百姓生活幸福指數提升，作為家鄉人特別感到驕傲。「我現在走到哪裡，會主動去告訴大家，我是黑龍江人，我是哈爾濱人，歡迎大家來到我們這裡來做客。」

張譯曾憑藉「我和我的祖國」（2023年）、「懸崖之上」（金雞獎、百花獎）實現中國電影三大獎（金雞、百花、華表）「大滿貫」。2025年，張譯憑藉「三大隊」二封華表影帝，成為繼劉佩琦、李雪健之後，第三位擁有兩座華表獎優秀男演員獎杯的演員。

演員張譯以黑龍江省政協委員身分回到家鄉。（取材自澎湃新聞）
演員張譯以黑龍江省政協委員身分回到家鄉。（取材自澎湃新聞）

上一則

施壓日本 中國首公開釣島巡航現場畫面

下一則

四川破獲28年懸案：2嫌將女老闆掐死 晚上抬屍埋花壇

延伸閱讀

去年華表獎說要息影？張譯露面連稱「四個沒有」

去年華表獎說要息影？張譯露面連稱「四個沒有」
張藝謀「驚蟄無聲」定檔春節 「雙面特工」楊冪3衝熱搜

張藝謀「驚蟄無聲」定檔春節 「雙面特工」楊冪3衝熱搜
大咖助陣…央視「奇跡」15單元劇 回溯深圳45年巨變

大咖助陣…央視「奇跡」15單元劇 回溯深圳45年巨變
1980年代「夢中情人」 63歲大宋佳回母校氣場十足

1980年代「夢中情人」 63歲大宋佳回母校氣場十足

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席