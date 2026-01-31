闖牧民羊圈…新疆雪豹襲擊滑雪遊客後 咬死35隻羊被捕

我的頻道

中國新聞組／即時報導
雪豹示意圖。(取材自南方都市報)
雪豹示意圖。(取材自南方都市報)

近日，新疆富蘊縣可可託海鎮接連發生雪豹傷人、傷畜事件，引發關注。日前一名滑雪遊客在景區遭雪豹咬傷後，近日該區塔拉特村又有雪豹闖入牧民羊圈，咬死35隻羊、咬傷5隻。經相關部門處置與鑑定，確認兩起事件均為同一隻雪豹所為，目前該雪豹已被捕獲並轉運至富蘊縣野生動物救援中心安置。

據南方都市報報導，富蘊縣林業和草原局近日表示，當地已於去年為全縣約六成牧民投保野生動物致害保險，若牧民遭遇野生動物傷畜事件，可自行報警並向保險公司申請理賠。相關人員指出，推動投保的原因之一，是去年亦曾發生狼咬傷牛羊的情況，縣政府因此提前部署相關保障措施。

根據官方通報，為防止雪豹再次傷人傷畜，富蘊縣林業和草原局依據野生動物保護相關規定，組織專業人員制定應對方案，結合雪豹活動習性，在牧民羊圈周邊設置誘捕籠。29日上午9時左右，該雪豹再次返回羊圈覓食時被成功捕獲，並由專業人員安全轉運至富蘊縣野生動物救助中心。

經專業人員初步檢查與比對，確認該雪豹與日前咬傷滑雪遊客者為同一隻，年齡約兩歲，屬亞成體。專家分析指出，該年齡段雪豹在冬季野外獨立生存能力較弱，加上山區積雪較厚、捕食困難，可能因此靠近人類活動區域覓食，增加與人畜接觸風險。

林草部門表示，目前該雪豹健康狀況良好，未發現明顯傷病，富蘊縣野生動物救助中心計畫待天氣轉暖後，經科學評估再行放歸野外。同時也提醒民眾與遊客，冬季野生動物活動頻繁，若在戶外或景區遇到野生動物，應保持距離並及時報警，以確保人身安全。

