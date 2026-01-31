南京到上海僅3.5元「反向春運」火了 回家再出遊成新潮流

我的頻道

中國新聞組／即時報導
中國2026年鐵路春運首日火車票將於1月19日開始發售，全國鐵路預計發送旅客5.39億人次，年增5%；圖為2025年春運期間江西南昌站月台景象。(中新社)
中國2026年鐵路春運首日火車票將於1月19日開始發售，全國鐵路預計發送旅客5.39億人次，年增5%；圖為2025年春運期間江西南昌站月台景象。(中新社)

隨著2026年春節腳步逼近，春運進入購票高峰期，「反向春運」現象同步升溫，近期多名網友分享春運期間出現超低價車票與機票引發關注。從部分城市出發，不僅無需搶票，票價更低至個位數，「南京到上海只要8.5元」(人民幣，下同)顛覆以往「春運必貴」的刻板印象，也反映春節團聚與出行模式正在轉變。

綜合光明網、極光新聞、黑龍江廣播電視台等媒體報導，從鐵路平台查詢可以發現，2026年2月10日至11日期間，多條從南京出發的鐵路線路出現大幅折扣，包括南京至常州僅3.5元、至無錫5.5元、至蘇州6.5元、至上海8.5元，最大優惠達到1.7折；跨省線路方面，鄭州至南京K4048班次票價僅18元。相關低價車票多集中於非緊張時段與反向流動方向，截至1月28日，多數特價班次已售罄，但仍可候補。

報導指出，「反向春運」指的是春運期間相對冷門、價格較低的反向車票，近年逐漸成為新趨勢。部分家庭由傳統的「子女返鄉」轉為「父母前往子女工作地過年」，也有上班族選擇錯峰出行，將春節長假規畫為旅遊行程。受訪者表示，打折票不僅價格實惠，人潮相對較少，家人同行同樣具有團圓意義。相關數據顯示，1月以來「反向春運」機票預訂量同比成長約35%。

關於低價票形成原因，報導引述鐵路部門說法指出，春運期間對部分非緊張方向列車實施優惠票價，是市場化定價機制的一部分。近年火車票價由固定模式轉為靈活浮動，折扣範圍逐步擴大。除南京相關班次，長沙至深圳、南寧至杭州等多條線路亦出現20到、30元的優惠票價。鐵路部門提醒，超低價車票具有限量、限時特性，建議旅客透過官方平台即時查詢。

2026年春運將於2月2日至3月13日展開，為期40天，全社會跨區域人員流動量預估達95億人次，創歷史新高。官方指出，今年春運呈現「節前分散、節中旅遊旺盛、節後集中」特徵，「反向春運」與「先回家、再出遊」成為新趨勢。鐵路方面，50餘座客運車站首次投入春運，增開與優化列車560餘列；民航系統亦針對探親、冰雪遊與避寒遊需求加密航班，以因應春運出行結構變化。

2026年鐵路春運自2月2日開始；圖為民眾在浙江長興南站售票窗口買票。(新華社)
2026年鐵路春運自2月2日開始；圖為民眾在浙江長興南站售票窗口買票。(新華社)

