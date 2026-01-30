我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

淫魔檔案被指與俄女性關係染病 蓋茲怒批抹黑

新包裝被吐槽像祭祀用品 中國麥當勞回應了

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有網友發帖稱，最近麥當勞2026年春節推出的非遺主題新包裝，有紅金配色搭配傳統燈彩圖案看著詭異，評論區有網友留言稱「像祭祀用品」，而另一批網友則盛讚「年味十足」，形成審美兩極分化。(齊魯晚報)
有網友發帖稱，最近麥當勞2026年春節推出的非遺主題新包裝，有紅金配色搭配傳統燈彩圖案看著詭異，評論區有網友留言稱「像祭祀用品」，而另一批網友則盛讚「年味十足」，形成審美兩極分化。(齊魯晚報)

繼日前被中國網友文吐槽，所購買的漢堡「縮水」、「大小和馬卡龍差不多」後。有中國網友發帖稱，最近麥當勞2026年春節推出的非遺主題新包裝，有紅金配色搭配傳統燈彩圖案看起來詭異，評論區有網友留言稱「像祭祀用品」，而另一批網友則盛讚「年味十足」，形成審美兩極分化。而大陸麥當勞官方客服回應稱，已記錄問題將反映給相關部門。

齊魯晚報報導，中國麥當勞28日推文介紹，今年春節，邀請4位非遺燈彩傳承人共同創作了北京宮燈、佛山彩燈、秦淮荷花燈、安徽魚燈4款承載新年祝願的主題燈彩，並且把收據升級為「一燈一願」特別版本。

然而，當這套滿載文化誠意的包裝進入日常消費場景，卻引發了意想不到的解讀。在社交媒體上，有網友直言包裝「看著詭異」，更有多人留言認為紅金配色與特定圖案，容易讓人聯想到傳統祭祀活動中使用的用品。

有網友甚至調侃「以後祭祖可以拎麥當勞了」。這種聯想或許源於部分傳統祭祀器具，例如某些燭台、供品包裝也常採用紅、金等莊重色調，並飾以繁複紋樣，這與麥當勞此次強調傳統節日莊重感的設計，在視覺元素上存在一定的交疊。

部分網友認為，在追求輕鬆、快捷的速食環境中，這種過於隆重和傳統的設計風格顯得有些「違和」，甚至「影響食欲」。

爭議的另一面，是同樣眾多的支持與讚美之聲。在許多社交平台上，不少網友發帖稱讚新包裝「超有設計感」、「很有快過年的感覺」、「儀式感拉滿」。

持此觀點的網友認為，將國家級非物質文化遺產融入日常包裝，是一次大膽而有益的創新嘗試，讓年輕一代在消費中自然而然地接觸和感受到了傳統文化之美。他們欣賞包裝上精緻的燈彩圖案和濃郁的傳統年節氣息，認為這正是品牌對中國農曆新年的誠意致敬。

消費日報、新浪網報導，1月中旬有不少網友貼出照片實測顯示，雙層起士堡直徑僅8公分，小於成人手掌；板燒雞腿堡肉餅減薄30%，巨無霸肉餅厚度不足歷史產品一半。網友用耳機盒對比，稱漢堡「僅比盒體略大」。

除了漢堡尺寸爭議外，麥當勞的價格調整也成為關注焦點。中國麥當勞大部分餐品的價格出現調漲，漲幅普遍在人民幣0.5元至1元（約0.14美元）不等。就連被網友調侃為「窮鬼套餐」的1+1隨心配套餐，也出現漲人民幣1元的組合方式，讓不少精打細算的網友感到失望。

麥當勞 春節

上一則

上海餐廳黃仁勳套餐賣爆 座位成打卡點

延伸閱讀

米其林華人主廚 曾在麥當勞打工

米其林華人主廚 曾在麥當勞打工
女子麥當勞等餐遭遊民襲擊亡 丈夫告麥當勞過失致死

女子麥當勞等餐遭遊民襲擊亡 丈夫告麥當勞過失致死
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
中網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」中國麥當勞官方回應了

中網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」中國麥當勞官方回應了

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘