女大生遊東北 不慎暈倒雪地 被發現時3根手指凍黑壞死

小陳在醫院接受治療。(取材自紅星新聞)

一名來自四川的21歲女大學生日前獨自前往黑龍江旅遊時，因意外在路邊滑倒昏迷，長時間暴露於低溫雪地中，導致雙手雙腳嚴重凍傷，其中左手三根手指因壞死情況嚴重，恐面臨截肢風險。該名女子後來被當地居民發現並報警送醫，目前正在哈爾濱市第五醫院接受治療，事件引發外界對寒地出遊安全的關注。

據紅星新聞報導，受傷女子小陳為四川冕寧縣人，2004年出生，現為一所高等專科學校音樂教育專業大三學生。今年寒假期間，小陳在成都參加專升本培訓，結束後因擔心父母會不同意她獨自遠行，未事先告知家人，獨自前往黑龍江遊玩。其父親陳先生表示，女兒一直嚮往親眼看看東北冰雪景觀，才會臨時起意成行，未料途中發生意外。

事後，小陳向家人轉述，事發當天她在黑龍江綏化市望奎縣一帶隨意乘車下車活動，並非身處景區。由於當地天黑較早，傍晚5時許已近夜晚，她下車後不慎在結冰路面滑倒，並在過程中遺失手機與眼鏡。因其高度近視，視線受限，在雪地中反覆尋找物品時再次跌倒，隨後失去意識，長時間倒臥在嚴寒環境中，最終導致嚴重凍傷。

當地居民發現倒臥在雪地中的小陳後，隨即報警求助。轄區警方與醫護人員接報趕抵現場，第一時間將其送往當地醫院進行緊急處置，並因傷勢嚴重，當天轉送至哈爾濱市第五醫院燒傷病區治療。醫院診斷結果顯示，小陳雙手雙腳為三度至四度凍傷，其中左手三根手指出現發黑壞死現象，截肢風險較高，但雙腳經評估後保住的可能性較大。

小陳父親表示，目前女兒意識清醒，但精神狀態低落，對可能失去手指感到難以承受。由於後續仍需手術、創面修復及長期康復治療，費用壓力沉重，家屬已在募資平台發起籌款，目前已有逾2300名愛心人士捐助5萬餘元人民幣(約7200美元)。陳先生表示，若後續保險 理賠可覆蓋醫療費 用，將如數退還善款，並感謝社會各界在女兒遭遇意外時給予的關懷與協助。