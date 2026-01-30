我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

女大生遊東北 不慎暈倒雪地 被發現時3根手指凍黑壞死

中國新聞組／即時報導
小陳在醫院接受治療。(取材自紅星新聞)
小陳在醫院接受治療。(取材自紅星新聞)

一名來自四川的21歲女大學生日前獨自前往黑龍江旅遊時，因意外在路邊滑倒昏迷，長時間暴露於低溫雪地中，導致雙手雙腳嚴重凍傷，其中左手三根手指因壞死情況嚴重，恐面臨截肢風險。該名女子後來被當地居民發現並報警送醫，目前正在哈爾濱市第五醫院接受治療，事件引發外界對寒地出遊安全的關注。

據紅星新聞報導，受傷女子小陳為四川冕寧縣人，2004年出生，現為一所高等專科學校音樂教育專業大三學生。今年寒假期間，小陳在成都參加專升本培訓，結束後因擔心父母會不同意她獨自遠行，未事先告知家人，獨自前往黑龍江遊玩。其父親陳先生表示，女兒一直嚮往親眼看看東北冰雪景觀，才會臨時起意成行，未料途中發生意外。

事後，小陳向家人轉述，事發當天她在黑龍江綏化市望奎縣一帶隨意乘車下車活動，並非身處景區。由於當地天黑較早，傍晚5時許已近夜晚，她下車後不慎在結冰路面滑倒，並在過程中遺失手機與眼鏡。因其高度近視，視線受限，在雪地中反覆尋找物品時再次跌倒，隨後失去意識，長時間倒臥在嚴寒環境中，最終導致嚴重凍傷。

當地居民發現倒臥在雪地中的小陳後，隨即報警求助。轄區警方與醫護人員接報趕抵現場，第一時間將其送往當地醫院進行緊急處置，並因傷勢嚴重，當天轉送至哈爾濱市第五醫院燒傷病區治療。醫院診斷結果顯示，小陳雙手雙腳為三度至四度凍傷，其中左手三根手指出現發黑壞死現象，截肢風險較高，但雙腳經評估後保住的可能性較大。

小陳父親表示，目前女兒意識清醒，但精神狀態低落，對可能失去手指感到難以承受。由於後續仍需手術、創面修復及長期康復治療，費用壓力沉重，家屬已在募資平台發起籌款，目前已有逾2300名愛心人士捐助5萬餘元人民幣(約7200美元)。陳先生表示，若後續保險理賠可覆蓋醫療費用，將如數退還善款，並感謝社會各界在女兒遭遇意外時給予的關懷與協助。

小陳被凍傷的手。(取材自紅星新聞)
小陳被凍傷的手。(取材自紅星新聞)

保險 醫療費

上一則

福建農村現15層樓房 家族自蓋小區？ 住戶：住了百餘人

下一則

施凱爾一行前晚抵北京雲南餐廳用餐 主廚：訪華團140人全員用筷子

延伸閱讀

認非預謀、可教化 殺馬國女大生凶嫌更二審逃死刑

認非預謀、可教化 殺馬國女大生凶嫌更二審逃死刑
日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地

日本沒大熊貓了 最後一對已回到四川、入住雅安基地
姦殺馬來西亞籍女大生 兇嫌梁育誌更二審逆轉逃死

姦殺馬來西亞籍女大生 兇嫌梁育誌更二審逆轉逃死
黑龍江女曬「出國回家」攻略：杭州飛俄、坐船回邊境的家

黑龍江女曬「出國回家」攻略：杭州飛俄、坐船回邊境的家

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」