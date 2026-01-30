我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

大火燒毀川老人40萬退休金 銀行忙半月救回27萬現金

中國新聞組／即時報導
銀行工作人員將火燒殘損幣鋪開清理。(取材自華西都市報／受訪者供圖)
銀行工作人員將火燒殘損幣鋪開清理。(取材自華西都市報／受訪者供圖)

大火意外燒毀四川省自貢市一戶人家近40萬元現金(人民幣，下同，約5.7萬美元)，經銀行歷時半個月逐張清理、鑑別後，成功兌換出27萬餘元(約3.8萬美元)，讓家屬感激不已。趙女士表示，這筆錢是家中兩位老人多年積蓄，本以為在火災中難以挽回，最終能兌換回大部分款項，令全家人鬆了一口氣。

華西都市報報導，事發於1月初，趙女士爺爺奶奶家中突發火災，屋內存放的大量現金遭火焰與滅火用水破壞。由於兩位老人習慣將退休工資提領後留在家中，近40萬元現金在火災後不同程度受損，部分紙幣燒焦、碳化，還因水浸而相互黏連，狀況十分嚴重。

火災發生數日後，趙女士提著三個裝滿殘損紙幣的布袋，前往工商銀行自貢貢井支行求助。銀行人員打開布袋後發現，紙幣多已變形、殘缺，防偽特徵辨識困難，清點與鑑定工作面臨極大挑戰。銀行隨即啟動特殊業務應急機制，一方面為趙女士開通綠色通道並完成登記備案，另一方面聯繫現金中心協調專業人力共同處理。

由於殘損紙幣不僅被火燒，還遭水沖刷，銀行五、六名工作人員需將黏連在一起的紙幣逐張剝離、整理、分類，再依規定鑑別兌換。整個過程持續15天，期間需小心清除附著物、進行烘乾處理，並利用溫水浸潤、鑷子分離及紫外線辨識防偽標記等方式，避免紙幣二次破損。最終，符合兌換標準的金額共計27.32萬元。

銀行人員表示，依殘損人民幣兌換規定，損毀面積未超過1/4且防偽特徵清晰者可全額兌換，未超過1/2者可半額兌換，超過1/2則不予兌換，最終兌換金額即依此標準計算。趙女士說，收到款項後，在家人勸說下，兩位老人已決定將現金存入銀行，避免類似風險再次發生。

退休

