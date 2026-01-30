免票預約不到1個月 38萬人爽約 杭州靈隱景區將祭罰則

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
靈隱飛來峰景區。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）
杭州靈隱飛來峰景區自2025年12月起實施免票預約模式後，出現大量「爽約」問題，光今年1月3日當天就有高達2.2萬人放鴿子，截至1月25日，爽約總人數累計達38萬人，占總預約人數近二成。為解決問題，靈隱管理處決定強化預約信用記錄，爽約一次將暫停預約30天，之後若再次爽約，暫停期將累計延長。

澎湃新聞報導，杭州靈隱飛來峰景區從去年12月1日起，正式告別自1979年開始的門票時代，改採免票預約模式，遊客（含旅行社團隊）可至少提前一天透過支付寶或微信的「杭州靈隱飛來峰」官方小程序，預約未來七日的入園名額。

然而，新制上路後問題不少，有些遊客「先預約再說」，或同時預約了數天的名額，每日「約而未到」的遊客數量呈增長趨勢，如1月3日當日就有22000多人爽約，超過當日核定入園總量的三分之一。根據統計，截至1月25日，累計已有38萬人爽約，占預約人數的近20%。

除此之外，也有部分遊客因未事先預約，在現場登記窗口排起長隊，導致等候時間長、體驗感不佳。為進一步優化景區公共資源分配，並解決上述問題，杭州西湖風景名勝區靈隱管理處決定對現行的預約機制進行優化升級。

首先是啟用「線上候補」功能，以替代原有的線下「現場登記」。遊客可在預約入園前一日的晚上八時前在預約系統進行候補登記，候補成功後，憑身分證件原件核驗入園。「候補功能」將在1月28日上線。

另外，退約截止時間調整為入園前一日下午五時，與每日停止入園時間一致）。系統將在每日早上八時起，自動向成功預約次日待入園的訂單推送「入園提醒」消息，方便遊客因行程變化及時退約。「此舉旨在盡早釋放因行程變動而空出的名額，讓更多有遊覽意願的遊客獲取預約入園名額。」

靈隱管理處也從處罰方面嚇阻遊客爽約，未來預約成功後，如預約當日未在下午五時前核驗入園，且未在入園前一日下午五時前退約的，記一次「爽約」。選擇候補次日入園名額的，一旦候補成功後，不支持退約，未在候補當日下午五時前核驗入園的，也記一次「爽約」。首次爽約，預約帳號和被預約人將被暫停預約資格30日；後續如再次爽約，暫停期將累計延長，如第2次60日、第3次90日。

杭州西湖風景名勝區靈隱管理處強調，「此次服務提升，是景區基於實際運行與遊客反饋所作出的系統性優化，通過更周密的機制，努力營造更加文明、有序、舒心的旅遊環境。」

雲南虎跳峽有座「黃帝的廁所」 網友紛打卡 景區回應了

免票等於免誠信？靈隱寺免費後20%預約爽約 景區祭「懲罰」

覓食難？新疆景區雪豹攻擊遊客

山東巨石「神似千里馬」走紅 成馬年熱門打卡點

