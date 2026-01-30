中網友稱吃1款藥會瘋狂買彩票 醫師：有可能 但概率低

名為佰莫亭甲磺酸溴隱亭片的藥物，因其獨特的副作用，在社交平台上引起熱議。（取材自紅星新聞）

近日，一款名為佰莫亭甲磺酸溴隱亭片的藥物因其獨特的副作用，在社交平台上引起網友的熱議。有網友稱，其因病服用佰莫亭甲磺酸溴隱亭片期間，「瘋魔了似的買彩票」；而停藥後就不再想買彩票。醫師證實該藥會導致衝動控制異常，其副作用之一就是「病理性賭博」，還包括強迫性消費或購物等，停藥就會改善。

據紅星新聞報導，有 網友在社群媒體 知乎上發文表示，其因病服用佰莫亭甲磺酸溴隱亭片。在服藥期間，「瘋魔了似的買彩票，刮刮樂能按斤秤了」，而在停藥後，他不再買彩票。該網友稱，翻說明書才發現，該藥的副作用之一為「病理性賭博」。

這款藥物的商品名為佰莫亭，產品名稱為甲磺酸溴隱亭片，是處方藥。

某線上藥店執業藥師表示，這款藥物的適應症包括內分泌系統疾病、非催乳素依賴性不育症以及高泌乳素瘤等。這款藥物可能存在多種不良反應，其中，在精神異常領域，患者可能出現衝動控制障礙、病理性賭博、強迫性消費或購物、暴食症和強迫性進食等症狀，但其發生概率較小，低於1/10000。

某三甲醫院內分泌科主任醫師表示，在服用甲磺酸溴隱亭片後，常見的副作用為惡心、嘔吐和頭暈等，這種副作用通常在服藥初期出現，多數患者會逐漸適應。

「甲磺酸溴隱亭片確實可能引起病理性賭博等異常行為，但概率較低。因為甲磺酸溴隱亭片可能影響到大腦中多巴胺的水平，導致衝動控制異常。這種副作用的作用機制與藥物調節神經遞質有關，具體來說會影響大腦的獎勵系統」，該醫師說。

通過國家藥品監督管理局查詢發現，該款藥物的生產商是匈牙利的Gedeon Richter Plc.，其在中國的境內責任人為吉瑞醫藥（中國）有限公司（下稱「吉瑞醫藥」）。

天眼查App 顯示，吉瑞醫藥成立於2014年7月，註冊資本為5000萬元（人民幣，下同），實繳資本約為1972萬元，經營範圍包括在醫藥科技、生物科技領域內提供技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術交流、技術推廣等。目前該公司尚未對此回應。