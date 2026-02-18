「樂山孃孃」掌勺  用美食讓1億人「樂」不思蜀

樂山孃孃一年餵飽1億人。（取材自華西都市報／樂山市市中區融媒體中心供圖）

在中國，有一座城市讓人「樂」不思蜀，一年一億遊客造訪，帶來百億級收入。 這座城市就是四川的樂山市，街頭隨處可見「孃孃美食招牌」，讓人「津津有味」，也「經經樂道」。

華西都市報報導，「川超之夜」上月登場，進入總決賽的9支城市球隊依次登台，樂山味道非常隊再次引發關注。無數網友好奇：樂山味道到底有多對味？

樂山市商務局用兩組數據回答了這個問題：2024年，餐飲業帶動全市接待遊客突破1億人次；2025年1月至11月，餐飲業收入107億元(約15.3億美元)、同比增長6.6%。

這百億級產業的美味誰在掌勺？記者帶著疑問來到樂山，發現無論是街頭巷尾的店招，還是高鐵 站外、高速公路旁的宣傳廣告，抑或是美食街上的遊客，都指向同一個答案：樂山孃孃。

「孃孃」是四川及部分西南地區方言中對與母親年齡相仿的女性的稱謂。然而在樂山，「孃孃」猶如一張城市名片，從下高鐵開始，一路相伴。

出站口，賣蹺腳牛肉的馮四孃用廣告宣傳提醒遊客，「記得常回樂山看看」；進城的天橋上，賣缽缽雞的黃孃「告訴」遊客，她是來自樂山五通橋的老字號；在嘉祥路賣蛋烘糕的雷四孃說，她有「獨門秘製的餡料」。

居民們早已習慣孃孃們的日常陪伴。住在樂山鶴翔路的小陳，早上喜歡吃潘六孃排骨麵；午飯如果要宴請朋友，通常會選擇馮四孃蹺腳牛肉；下午甜點喜歡帶朋友嘗一下代四孃牛華豆腐 腦。「晚餐如果不吃油炸串串，就會選擇六孃烤魚片。」小陳說，朋友離開樂山時，一般會送一份紀六孃甜皮鴨。

「功臣不僅是孃孃們，還有婆婆們、妹妹們。」樂山市市場監管局工作人員說，根據營業執照統計，名稱裡含「婆」、「妹」、「孃」等女性元素的商家上千戶，最多的是含「妹」的。

其中，紀六孃、馮四孃、鞠婆婆、葉婆婆、二妹、九妹、串妹等已走出樂山，正逐步成為網友們口中的國民孃孃、婆婆、妹妹。

作為餐飲文化學者，樂山市嘉州美食文化研究院院長祝志高認為，樂山「孃孃現象」正成為一種文化現象，賦能文旅經濟。在他看來，這一現象與傳統社會分工有關。

「中國一直有女主內男主外的傳統，女性做菜好吃是普遍的認識。並且，樂山很多菜品的創新，的確是女性的功勞。」祝志高說，但實際上，樂山餐飲行業女性貢獻遠超男性只是表象，「很多女性品牌背後都有男性助力，尤其是新近湧現的一些品牌。」

紀六孃甜皮鴨的創業經歷印證了這一點。宋麗說，在她的記憶裡，母親的事業離不開父親的鼎力支持。父母佝僂著腰背在灶台前忙碌的身影，是她最深刻的童年記憶。