三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議

南寧市第二人民醫院食堂正在製作低脂餐。(取材自大眾網)

近期，中國多地三甲醫院陸續在外送平台或自有線上管道推出餐飲服務，涵蓋精準計算熱量的減脂餐、分階段設計的月子餐，以及融入中藥材的茶飲與點心等，為市民提供更加專業化、個性化的健康飲食選擇，相關產品也在網路上引起討論。

人民日報報導，在廣西南寧，南寧市第二人民醫院自2024年9月起，推出「仁愛減脂餐」並上線多個主流外送平台。該系列餐點依季節分為「四季款」和「冬季款」，共10個品種，包括滷香牛肉、白灼大蝦、巴沙魚排等，主要面向減脂、增肌及上班族人群，單份價格在22至28元人民幣之間。每份餐品均標示熱量值，基本控制在600大卡左右，並清楚列出碳水化合物、脂肪和蛋白質三大供能物質含量。

南寧市第二人民醫院肥胖代謝減重 診療中心臨床營養科主任孫桂麗表示，減脂餐並非簡單的「少油少鹽」，而是依據大量臨床案例，結合不同人群需求，經多輪研發設計而成，由醫院食堂當日製作，希望在保證營養均衡的同時，實現「吃得飽、吃得好，也能管理體重」。

在海南，海南現代婦女與兒童醫院於2024年12月在外送平台推出「小代月子餐」。該服務針對產婦不同恢復階段，將月子期膳食細分為「產後1-14天」與「產後15-28天」等套餐，涵蓋午餐和晚餐，供消費者按需選擇。醫院表示，餐品由專業營養團隊依照產後生理特點設計，並由餐飲衛生量化分級為A級的營養餐廳製作，不使用預製菜，通過保溫配送確保餐品品質。

此外，廣西北海市中醫醫院則通過自有小程序推出「百草茶膳坊」外送服務，提供融入中藥材的奶茶、點心等產品，相關配方均由中醫藥專家研發，讓市民在日常飲食中體驗中醫藥文化。

從目前運行情況看，上述醫院餐飲服務多由專業科室或團隊負責設計，採取現制現送模式，並透過常見外送平台或醫院自有線上管道下單，操作方式與普通外賣相似。

孫桂麗表示，推出低脂餐是醫院在體重管理服務模式上的一次創新探索。她指出，飲食因素在體重管理中占比高達80%，希望將專業、科學的營養干預從醫院延伸到社會生活中，逐步培養公眾健康飲食意識。

不過，相關嘗試也在網路上引發討論，有人質疑「醫院改飯店？」，還有人說醫院「臉都不要了」，但也有人看好發展，「希望是經得起時間考驗的真實商品」。