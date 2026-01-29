三甲醫院改飯店？多家推減脂餐、中藥奶茶等外賣 掀熱議

我的頻道

中國新聞組／北京29日電
南寧市第二人民醫院食堂正在製作低脂餐。(取材自大眾網)
南寧市第二人民醫院食堂正在製作低脂餐。(取材自大眾網)

近期，中國多地三甲醫院陸續在外送平台或自有線上管道推出餐飲服務，涵蓋精準計算熱量的減脂餐、分階段設計的月子餐，以及融入中藥材的茶飲與點心等，為市民提供更加專業化、個性化的健康飲食選擇，相關產品也在網路上引起討論。

人民日報報導，在廣西南寧，南寧市第二人民醫院自2024年9月起，推出「仁愛減脂餐」並上線多個主流外送平台。該系列餐點依季節分為「四季款」和「冬季款」，共10個品種，包括滷香牛肉、白灼大蝦、巴沙魚排等，主要面向減脂、增肌及上班族人群，單份價格在22至28元人民幣之間。每份餐品均標示熱量值，基本控制在600大卡左右，並清楚列出碳水化合物、脂肪和蛋白質三大供能物質含量。

南寧市第二人民醫院肥胖代謝減重診療中心臨床營養科主任孫桂麗表示，減脂餐並非簡單的「少油少鹽」，而是依據大量臨床案例，結合不同人群需求，經多輪研發設計而成，由醫院食堂當日製作，希望在保證營養均衡的同時，實現「吃得飽、吃得好，也能管理體重」。

在海南，海南現代婦女與兒童醫院於2024年12月在外送平台推出「小代月子餐」。該服務針對產婦不同恢復階段，將月子期膳食細分為「產後1-14天」與「產後15-28天」等套餐，涵蓋午餐和晚餐，供消費者按需選擇。醫院表示，餐品由專業營養團隊依照產後生理特點設計，並由餐飲衛生量化分級為A級的營養餐廳製作，不使用預製菜，通過保溫配送確保餐品品質。

此外，廣西北海市中醫醫院則通過自有小程序推出「百草茶膳坊」外送服務，提供融入中藥材的奶茶、點心等產品，相關配方均由中醫藥專家研發，讓市民在日常飲食中體驗中醫藥文化。

從目前運行情況看，上述醫院餐飲服務多由專業科室或團隊負責設計，採取現制現送模式，並透過常見外送平台或醫院自有線上管道下單，操作方式與普通外賣相似。

孫桂麗表示，推出低脂餐是醫院在體重管理服務模式上的一次創新探索。她指出，飲食因素在體重管理中占比高達80%，希望將專業、科學的營養干預從醫院延伸到社會生活中，逐步培養公眾健康飲食意識。

不過，相關嘗試也在網路上引發討論，有人質疑「醫院改飯店？」，還有人說醫院「臉都不要了」，但也有人看好發展，「希望是經得起時間考驗的真實商品」。

