遼寧海城市傳花近500萬買進「百強縣」 官方：將整改

遼寧省海城市傳花費近500萬元（人民幣，下同，約71.9萬美元）買進「百強縣」榜單一事，引發了公眾關注。

中國新聞周刊報導，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室，日前會同中央紀委辦公廳對三起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。通報披露，海城市曾向某「百強縣」榜單評價機構購買諮詢服務，該機構幫助其實現榜單進位。

海城市委宣傳部一位工作人員說，他們也是從通報中才得知此事，後續將會有一系列整改措施。該工作人員表示，發生這樣的事確實覺得很遺憾，後續會繼續將工作做好。

據前述通報，2024年6月，海城市花費498萬元與某「百強縣」榜單評價機構簽訂「縣域經濟和新質生產力研究綜合服務」諮詢項目合同。該諮詢項目研究未結合當地實際提出有價值的發展建議，海城市顧及「百強縣」排名等因素，未就項目成果實效不強等向該評價機構提出不同意見，項目驗收流於形式。在2025年榜單評價過程中，該評價機構通過提高主觀指標得分的方式幫助多個合作縣（市）實現「百強縣」上榜進位，其中海城市由客觀指標得分第118名調整至綜合得分第91名。

財經學者葉青曾任湖北省統計局副局長，他說，進入百強榜單對區縣而言是一塊重要的「金字招牌」，能在招商引資時提供有力背書。此外，在某些地區，這還可能直接關係到地方主要領導幹部的晉升。他還提到，一些處於榜單邊緣的區縣，可能試圖通過非正常手段「擠進」百強，從而引發問題。

國家發展改革委宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員王繼源說，這背後反映了一些地方的政績觀偏差，急功近利，重顯績不重潛績，意圖用第三方「排名結果」彰顯自身「工作成績」。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮曾系統研究過此類排行榜，他指出，部分地方政府進入排行榜後，還會因「排名焦慮」而被「排名捆綁」，更加注重排名的升降。

據悉，遼寧政府採購網發布的這一榜單的機構為「賽迪顧問」。發布的「海城市縣域經濟和新質生產力綜合服務項目中標（成交）結果公告」中顯示，2024年6月，賽迪顧問股份有限公司以總得分85.42分，中標「海城市縣域經濟和新質生產力綜合服務項目」，中標（成交）金額為498萬元。項目採購方為海城市工業和信息化局。

對此，賽迪顧問表示，目前公司內部正在進行調查，也在梳理內部的相關業務，若在調查中發現問題，會及時對外通報。