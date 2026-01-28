53天走壞3雙鞋…男子從杭州徒步回重慶 途經湖北受邀吃殺豬飯

徒步回鄉過年的余先生。（視頻截圖）

「有錢沒錢，回家過年。」余先生在社交平台發布的第一條視頻裡，介紹自己決定從杭州出發，徒步1500多公里回重慶老家過年，他隨身攜帶的有一個行李箱和一部手機。截至27日，余先生已經徒步53天，走了1400多公里，距離重慶石柱縣老家還剩120多公里，預計還要4、5天就可以抵達目的地，「以前我做事總是三天打魚兩天曬網，做事半途而廢，自從這次堅持下來之後，我發現我還是能幹成功一些事情的。」

「我現在已經抵達利川團堡了」、「今天是弟弟從杭州徒步回重慶的第53天，哥哥姐姐們有人氣票的話幫弟弟上上人氣，直播人氣上400了。」極目新聞報導，在余先生的直播間裡，他操著一口地道的重慶話，笑呵呵地講述著自己的徒步經歷，有不少網友在評論區為其點讚，也有網友關心他一路以來的吃住問題，他都耐心地回答著。

據報導，余先生是重慶市石柱縣西沱鎮人。談及選擇徒步回家的原因，他坦言與經濟狀況有關。去年11月，他帶著1000多元積蓄從老家乘綠皮火車前往杭州，希望尋找電商 相關工作，但錢交給中介後始終未能成功就業，積蓄所剩無幾。在這樣的情況下，他決定以徒步方式返鄉。另一方面，他也希望藉此磨煉意志，調整狀態，並欣賞沿途風景。

徒步途中，余先生嘗試透過短視頻和直播記錄行程。起初他一邊走一邊拍攝，發現帳號逐漸有了關注度後，開始進行直播。從最初幾乎沒有觀眾，到如今帳號已有5200多名粉絲，直播間最高同時在線人數超過600人。余先生透露，直播打賞讓他每天能有百元左右收入，至今累計收入約兩三千元，為行程提供了一定支撐。

在路線選擇上，余先生最初使用步行導航，後因安全考量改用騎行導航，主要沿318國道向西前行。一路下來，他已走壞三雙鞋，鞋底多次斷裂。生活條件較為簡單，他通常一天只吃一頓飯，夜間在自帶帳篷中休息，53天裡僅洗過四次澡，其中兩次是花錢入住賓館。

徒步過程中，余先生也多次感受到陌生人的善意。在安徽池州，一名素未謀面的重慶老鄉邀請他到家中吃飯住宿；在湖北當陽，一位網友向先生看到他的短視頻後，被其堅持打動，邀請他吃殺豬飯並休整。余先生表示，這些幫助讓他深受感動，也成為繼續前行的重要力量。

目前，余先生已抵達湖北利川團堡鎮。談及未來，他表示，春節 過後計畫繼續徒步，目標是在2026年用一年時間徒步1萬公里前往西藏，並希望透過自媒體獲得更多發展機會。