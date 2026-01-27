用家人生日買彩票 佛山男中836萬元「全上交老婆」

佛山男子中了彩票，表示要全部上交給老婆打理。（取材自廣東體彩）

廣東超級大樂透第26006期近日開獎，佛山一購彩者通過5+12複式票中一等獎1注667萬元（人民幣，下同，約95.86萬美元），二等獎20注及三等獎45注，單票收穫獎金836萬元，貢獻稅收167.2萬元。

深圳新聞網報導，開獎當晚，王先生在交班間隙去吃晚飯，隨手對著開獎號碼驗獎，發現自己中獎後，他心跳加速，第一時間撥通了妻子的電話，迫不及待地要將這個天大的喜訊分享給她。聽到王先生說自己中了大獎，妻子第一反應是不敢相信，脫口而出：「假的吧？」

王先生理解妻子的懷疑，畢竟這份幸運來得太突然。於是，他匆匆趕回家，將中獎票交給妻子手中。妻子接過票，幾經確認，才終於相信好運的降臨。

據報導，第二天一早，王先生和妻子便開車來到了佛山體彩兌獎。當被問及是如何選中這組大獎號碼時，王先生稱自己是用家人的生日數字進行隨機組合的。

「購買彩票，理性很重要。」王先生感慨地說。自2013年以來，他便與大樂透結下了不解之緣，每期都會購買。但他始終保持著「不中獎就當支持公益」的理性心態，將購彩視為生活中的一種小樂趣。也正是這種平和的心態，讓他在面對大獎來臨時，能夠保持清醒和冷靜。

報導稱，談到獎金的安排，王先生臉上洋溢著幸福的笑容，他毫不猶豫地說：「全部上交給老婆打理！我繼續努力工作，未來也會繼續理性購彩。」在王先生看來，家庭的和睦與幸福遠比金錢更為重要。將獎金交給妻子，是對她的信任和依賴，也是對家庭責任的一種擔當。