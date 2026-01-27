機器人爭上春晚 宇樹3登台 銀河通用、魔法原子也來了

自宇樹機器人去年因登上春晚扭秧歌，並完成手絹拋擲等動作大火，今年的中國大陸春晚兩種不同人形機器人登台將備受關注。（新華社）

自宇樹機器人去年因登上央視春晚大火，今年的春晚招商備受關注。宇樹科技26日宣布，成為央視「2026年春晚機器人合作夥伴」。這是宇樹第三度與春晚合作。此外，包括北京「銀河通用」及江蘇無錫「魔法原子」，其機器人產品也將亮相馬年春晚舞台。

科技媒體「36氪」報導，中央廣播電視總台25日官宣，銀河通用機器人正式成為2026年春節 聯歡晚會指定具身大模型機器人（人形機器人 ）。

一批具身智能公司正在競逐馬年春晚的贊助商資格，其中智元和宇樹的競爭最為激烈。為爭奪最大贊助商的權益，智元機器人率先開價人民幣6000萬元(約862萬美元)，宇樹科技直接將報價拉升至1億元。但智元機器人方面否認這一消息。

2025年的蛇年春晚上，宇樹科技的16台人形機器人H1「福兮」，在張藝謀導演的創意融合舞蹈「秧BOT」中，與新疆藝術學院舞蹈演員一起扭起了秧歌，並完成手絹拋擲等動作，備受關注。

央視23日宣布魔法原子正式成為春晚智慧機器人戰略合作夥伴，至此，今年春晚已有魔法原子和銀河通用兩家人形機器人公司官宣登台。有自媒體分析認為，這標誌著春晚的科技敘事，正從展示酷炫技術，轉向呈現中國在前沿產業的核心技術實力。

另據港媒報導，宇樹科技26日宣布，成為「中央廣播電視總台2026年春晚機器人合作夥伴」。這是宇樹第三度與春晚合作。

宇樹科技表示，從2021年牛年春晚機械牛「犇犇」初次亮相，到去年由張藝謀導演執導的人形機器人「秧 BOT」的「現象級」熱話，宇樹今年將再與央視總台合作，獻上一場「引領全球科技進步的除夕盛宴」。

「銀河通用」2023年5月成立，目前已建立覆蓋零售、工業、醫療、文旅等多領域的「機器人服務生態體系」。「魔法原子」2024年1月依靠「追覓科技」成立，由小米 「鐵蛋」機械狗核心研發團隊創立。

相較於宇樹科技更偏展示型的高難度運動能力，例如跑、跳、翻滾等，銀河通用更側重具身智慧大模型，試圖讓機器人在工廠、倉儲、零售等複雜真實環境中完成操作任務，通過通用智慧驅動的工業和商業應用。魔法原子更強調工業、巡檢、服務等可落地場景，強調穩定性、交付能力和商業化。