考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

崇禎火炮。（取材自新京報）

北京對箭扣長城東段的117號、118號、119號敵台及敵台間長城牆體開展考古發掘工作，取得了重要收穫。去年底，北京市最新考古研究成果發布會表示，敵台內出土了武器裝備、建築構件、生活用品等文物以及大量炭化物遺存。其中，鑄造於明崇禎五年的火炮是箭扣長城段目前出土體量最大的火炮，炮身的銘文為研究明代火器的生產、製造提供了證據。

新京報報導，箭扣長城東段（117號敵台—122號敵台及117號—122號敵台間邊牆）保護修繕項目位於懷柔區雁棲鎮西柵子村南山脊上。本次修繕段東起「牛犄角邊」山頂的117號敵台，逶迤向西，至「正北樓」（122號敵台）止，包括117、118、119、120、121號敵台5座以及敵台間長城牆體。

3座敵台內出土武器裝備、建築構件、生活用品3類文物，數量達300餘件，以及大量炭化物遺存。其中，崇禎五年火炮屬於首次發現。作為箭扣長城段目前出土體量最大的火炮，為研究中西方軍事技術的交流、中國鑄造銃炮技術水平和發展等提供了新材料，也為研究明長城裝備種類、數量的配備和戍邊將士的日常生活提供了重要材料。

此外，新宮遺址是北京城區內發現的唯一一處夏商時期雙環壕聚落遺址，它的發現填補了北京城區夏商階段歷史文化面貌的空白，是一處體現多元一體文明文化融合現象的典範。

研究人員通過一系列高精度技術手段，綜合探討了大坨頭文化墓地出土的28件綠松石製品的材料屬性、工藝特徵與潛在來源。

在現場分析中，研究人員應用便攜式X射線熒光光譜（pXRF）、傅裡葉變換紅外光譜（FTIR）與光纖反射光譜（FORS）等非破壞性技術，快速獲取綠松石樣品的成分與顏色信息。實驗室分析則結合光學顯微鏡（OM）與掃描電鏡（SEM）對樣品表面特徵和加工痕跡進行觀察，明確識別出旋轉鑽孔等複雜工藝痕跡，顯示古人已掌握較高水平的珠飾製作技術。