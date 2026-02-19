我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

「兵家必爭之地」將軍關長城 最早年底開門迎客

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
將軍關，是明代萬里長城北京段東端第一座重要關口。（取材自新京報/平谷區委宣傳部供圖）
將軍關，是明代萬里長城北京段東端第一座重要關口。（取材自新京報/平谷區委宣傳部供圖）

提到長城，人們最先想到的是八達嶺、居庸關等。其實，平谷區也藏著百里未開放長城。據最新消息，史上「兵家必爭之地」的將軍關長城，預計最早於2026年底開門迎客，它也將成為北京平谷最先開放的長城點段。

新京報報導，長城北京段依託燕山和太行山山脈分布，延綿500餘公里，從東至西橫跨平谷、密雲、懷柔、延慶、昌平和門頭溝等區，以明代長城為主體。北京平谷區的長城資源豐富，包含早期長城遺存和明長城遺存200多處，全長超過50公里。

其中，將軍關原稱將軍石關，是明代萬里長城進入北京段東端的第一座重要關口，歷史上為咽喉要道，是兵家必爭之地。

平谷區文物管理所副所長石強說，將軍關長城目前屬於未開放段長城，符合條件後對外開放將有利於文物歷史價值的闡釋和展示。在保護長城本體風貌的基礎上，工作人員近期對將軍關長城周邊進行了雜草清理、碎石步道鋪設等工作。

開放之後的將軍關有何看點？北京市考古研究院副研究館員、長城專家尚珩表示有兩大看點，分別是：將軍關長城為石砌長城段，呈現粗獷古樸的野長城風貌；發現新的長城建築後，原址回填後期或在地面上做虛擬復原。

而將軍關長城從未開放到實現開放，要達到哪些條件？

尚珩表示，最重要的前提是要保證長城本體安全，確保開放之後不會發生重大的、經常性的險情。其次是要保證遊人安全，要有相應的基礎設施，如明顯的步道，還有廁所、垃圾箱等。「保護和開放利用之間，本身就會存在衝突，需要找到平衡點。比如，保護要求不改變原狀、最小干預，但開放之後，為了保證遊客安全，就要建設防護設施。防護欄桿怎麼做、做多高，都需要考慮，做得太高了，又會跟保護理念相衝突。總之，既要滿足文物保護的理念和需求，又要保證遊客人身安全。」

平谷長城。（取材自新京報/平谷區委宣傳部供圖）
平谷長城。（取材自新京報/平谷區委宣傳部供圖）

世報陪您半世紀

上一則

地面冒出「神仙樹」 成都青龍湖掀起打卡熱

下一則

不比金銀比學習…山東「博士村」300戶誕生17博士、55碩士

延伸閱讀

中央軍委剩2人 台海開戰風險降或迎「完美風暴」？

中央軍委剩2人 台海開戰風險降或迎「完美風暴」？
陪嫁將軍罐

陪嫁將軍罐
北京今年GDP增長目標5% 將為大學畢業生提供10萬職缺

北京今年GDP增長目標5% 將為大學畢業生提供10萬職缺
美學者警告台小心2026 3因素發酵推高中國對台出手誘因

美學者警告台小心2026 3因素發酵推高中國對台出手誘因

熱門新聞

圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

冬奧大跳台／谷愛凌第2跳重摔 雪板掉了… 靠第3跳逆襲

2026-02-15 05:30

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜