「兵家必爭之地」將軍關長城 最早年底開門迎客
聽新聞
test
0:00 /0:00
提到長城，人們最先想到的是八達嶺、居庸關等。其實，平谷區也藏著百里未開放長城。據最新消息，史上「兵家必爭之地」的將軍關長城，預計最早於2026年底開門迎客，它也將成為北京平谷最先開放的長城點段。
新京報報導，長城北京段依託燕山和太行山山脈分布，延綿500餘公里，從東至西橫跨平谷、密雲、懷柔、延慶、昌平和門頭溝等區，以明代長城為主體。北京平谷區的長城資源豐富，包含早期長城遺存和明長城遺存200多處，全長超過50公里。
其中，將軍關原稱將軍石關，是明代萬里長城進入北京段東端的第一座重要關口，歷史上為咽喉要道，是兵家必爭之地。
平谷區文物管理所副所長石強說，將軍關長城目前屬於未開放段長城，符合條件後對外開放將有利於文物歷史價值的闡釋和展示。在保護長城本體風貌的基礎上，工作人員近期對將軍關長城周邊進行了雜草清理、碎石步道鋪設等工作。
開放之後的將軍關有何看點？北京市考古研究院副研究館員、長城專家尚珩表示有兩大看點，分別是：將軍關長城為石砌長城段，呈現粗獷古樸的野長城風貌；發現新的長城建築後，原址回填後期或在地面上做虛擬復原。
而將軍關長城從未開放到實現開放，要達到哪些條件？
尚珩表示，最重要的前提是要保證長城本體安全，確保開放之後不會發生重大的、經常性的險情。其次是要保證遊人安全，要有相應的基礎設施，如明顯的步道，還有廁所、垃圾箱等。「保護和開放利用之間，本身就會存在衝突，需要找到平衡點。比如，保護要求不改變原狀、最小干預，但開放之後，為了保證遊客安全，就要建設防護設施。防護欄桿怎麼做、做多高，都需要考慮，做得太高了，又會跟保護理念相衝突。總之，既要滿足文物保護的理念和需求，又要保證遊客人身安全。」