「兵家必爭之地」將軍關長城 最早年底開門迎客

將軍關，是明代萬里長城北京段東端第一座重要關口。（取材自新京報/平谷區委宣傳部供圖）

提到長城，人們最先想到的是八達嶺、居庸關等。其實，平谷區也藏著百里未開放長城。據最新消息，史上「兵家必爭之地」的將軍關長城，預計最早於2026年底開門迎客，它也將成為北京平谷最先開放的長城點段。

新京報報導，長城北京段依託燕山和太行山山脈分布，延綿500餘公里，從東至西橫跨平谷、密雲、懷柔、延慶、昌平和門頭溝等區，以明代長城為主體。北京平谷區的長城資源豐富，包含早期長城遺存和明長城遺存200多處，全長超過50公里。

其中，將軍關原稱將軍石關，是明代萬里長城進入北京段東端的第一座重要關口，歷史上為咽喉要道，是兵家必爭之地。

平谷區文物管理所副所長石強說，將軍關長城目前屬於未開放段長城，符合條件後對外開放將有利於文物歷史價值的闡釋和展示。在保護長城本體風貌的基礎上，工作人員近期對將軍關長城周邊進行了雜草清理、碎石步道鋪設等工作。

開放之後的將軍關有何看點？北京市考古研究院副研究館員、長城專家尚珩表示有兩大看點，分別是：將軍關長城為石砌長城段，呈現粗獷古樸的野長城風貌；發現新的長城建築後，原址回填後期或在地面上做虛擬復原。

而將軍關長城從未開放到實現開放，要達到哪些條件？