雨帶「北漂」北方要變新江南？極端降雨成新常態

中國新聞組／北京19日電
去年9月河南鄭州出現局部暴雨。圖為交警在積水路段指揮交通。（中新社）
2025年夏秋兩季，一輪接一輪的降雨讓北方民眾感覺彷彿置身江南：雨水多到「離譜」，空氣濕漉漉，衣服晾不乾，城牆長青苔，遍地長蘑菇。以往「南澇北旱」的天氣格局，似乎正在悄悄改變。有網友打趣：「難道北方要變成新江南？」、「雨帶正在北漂。」對此，中國氣象專家指出，去年華北雨季持續時間和累計雨量均創歷史紀錄。

香港大公報報導，研究顯示，近年來，中國雨帶北擴明顯。多位專家表示，在全球氣候變化大背景下，北方出現了暖濕趨勢，但要說北方氣候「南方化」還需持續監測研究。不過極端降雨已成新常態，必須認真應對。

數據不會說謊。據中國國家氣候中心統計，2025年華北雨季為7月5日-9月2日，持續時間較常年偏長29天，與1973年、2021年持平，成為1961年以來持續時間最長的雨季之一。雨季累計降水量達356.6毫米，較常年平均值偏多161.1%，創1961年以來歷史新高。從地圖上看，雨帶把華北「澆了個透」─北京、天津北部、河北西北、山西北部、內蒙古西南等地雨量普遍偏多1至2倍。

去年9月以來，陝西省連續經歷多輪陰雨天氣，西安城牆部分區域更因持續陰雨長出了青苔，路邊的大樹幾乎每隔幾步都能看到長滿蘑菇，部分樹幹還長出了木耳等菌類生物。

為什麼雨總往北方跑？國家氣候中心首席預報員章大全解釋，西太平洋副熱帶高壓強度偏強，脊線位置偏北，西伸脊點偏西，這一特徵從2025年夏季持續到秋季，強大的西太平洋副熱帶高壓引導其西側的暖濕氣流源源不斷地北上，與北方冷空氣交匯形成降水。可以把它想像成一個「空中水泵」─它把南方溫暖潮濕的空氣源源不斷地往北推，一遇到北方的冷空氣，就在華北、黃淮一帶「撞出」連綿大雨。

北方降水偏多也引發了社會上關於「雨帶北移」、「南方氣候北移」的討論。有網友提出，因為全球變暖，導致雨帶北移，大量戈壁和沙漠將變成宜居的「塞上江南」。幾年前，相關論調就曾風行於網路。2019年，一篇名為《中國降雨臨界點全線向北漂移》的文章在朋友圈中被大量轉發。對此，國家氣候中心相關專家曾回應，純屬博人眼球，臨界點的說法沒有科學依據。氣候格局發生變化或逆轉，需要在更長的時間尺度上才能表現出來。

