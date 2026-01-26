李亞鵬：嫣然醫院盼有「帶公園的新家」暫關捐款通道

北京嫣然天使兒童醫院從2022年起就拖欠房東的租金。（取材自極目新聞）

北京嫣然天使兒童醫院的生存危機，在2026年初牽動了無數人的心。截至1月22日，這家專注於唇顎裂兒童救助的非營利醫院，因拖欠房東租金 超3000萬元人民幣（下同，約430.6萬美元），已被法院判令騰退，強制執行程序隨時可能啟動。不過，在這場風波之中也有溫暖的力量湧動。

觀察者網報導，行政力量目前已經介入協調此事。1月21日，北京市朝陽區衛生健康委表示，已針對該事件介入處理。目前，醫院的診療秩序保持平穩，若存在其他商業糾紛，衛健委會積極努力協商解決。

與此同時，社會各界也紛紛伸出援手，短短一周內，超過153萬普通網友自發捐款，總額突破2684萬元；演員苗圃親自到院捐贈，企業「蓮花」捐出52萬元；山東一家企業更主動提出無償提供新院址。

面對輿論關注，李亞鵬 連續發聲，稱已將四場直播打賞所得29萬元全額捐出，並承諾關閉打賞功能、公布全部捐贈明細。1月22日，嫣然醫院對外貼出公告，叫停了現場捐款渠道。

據報導，2006年，李亞鵬與王菲發起設立嫣然天使基金，2012年在北京望京租下近萬平方米空間，創辦嫣然天使兒童醫院。最初十年，房東張毅 以遠低於市場價的租金支持公益——每天每平方米僅2.65元，而當時周邊商業物業普遍在5元以上。但2019年底續租時，租金調整至每天每平方米5.24元。到2025年，欠租滾至2500多萬元，法院判決生效後，房東依法申請強制執行。

更棘手的是法律層面的結構性困境：嫣然天使基金作為公募專項基金，資金用途受「慈善法」嚴格限制，2023年修訂的「慈善法」第二十六條明確規定，募捐所得需全部納入慈善組織帳戶，專款專用。

這意味著，哪怕公眾再熱心，善款也無法直接「救」醫院這個實體。1月21日醫院發布聲明稱，正逐條梳理不同指定用途的捐贈款項，但即便部分捐款明確用於運營，也需通過基金定向捐贈渠道合規操作，流程複雜且耗時。

報導指出，北京市朝陽區衛健委已經宣布將介入處理，但山東企業提出的搬遷計畫仍需面對跨區域醫療資質重新審核、醫護人員安置等多項挑戰。1月21日，李亞鵬出現在醫院，與前來捐款的愛心人士一同與患兒合影。在活動中，李亞鵬興奮地提到他當天參觀了一個新地點，「還有公園，但不確定能否談得下來」。