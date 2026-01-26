揭「斬殺線」後 中博主再爆：在美陪讀媽媽 成色獵對象

中國父母赴美陪讀是一個常被討論的議題，此為示意圖，無關當事人。（取材自知乎）

此前以一段「美國斬殺線」視頻火爆海內外網路的博主「牢A」，近日又在直播中提出勸誡「勿送妻女赴歐美留學陪讀」的言論，他用「三通一達」快遞術語描述女留學生 「廉價到和快遞一樣四處接單」，在美國淫亂且最終走向墮落的生活，有女留學生還為美國白人男友付學費，3年付出超過88萬美元；還爆料稱在美國的「陪讀媽媽」也成為美國人「色獵」騙財騙色的對象。雖未證實真偽，相關話題在網上又引來破億流量。

據網易報導，在直播中，牢A講述一個女孩想逆天故事，她找了一個美國西墨西哥 州的一個白人男朋友，女孩父親稱，他女兒3年為這個男朋友花了88萬美元，這只是他記錄的轉帳，並稱這男人基本上就是騙財又騙色，就是抓住有些人對他美國身分的嚮往。

牢A透露，每年學校開學交學費的時候就有一些美國高校論壇有人曬帖子、發帳單，說「這是我中國女朋友給我交的學費」，這是因為他們已經抓住了一個普遍現象，知道中國能出國讀書的女孩家境都很優越，他們只需要付出極低的成本就能達到目的。

還有老鄉帶留學生入局，帶女留學生認識新朋友，一步步再將她帶跑偏。牢A還講述有些陪著孩子去美國讀書的「陪讀媽媽」有不少也被部分美國人盯上，這些母親基本都是40來歲左右的女人，語言能力相對薄弱，生活重心肯定是圍繞孩子，但平時孤獨寂寞很容易就掉入國外某些釣魚 人的真誠算計。有美國人知道她們都有錢，財務自由，情感空虛，一個「色誘」就容易使她們掉入被騙財騙色的陷阱，中國企業有成者送太太去美國陪讀無異「送入快樂窩」。

牢A並在直播中勸誡「勿送妻女赴歐美留學陪讀」。相關言論近日通過短視頻擴散，又在網上形成話題，有人認為牢A所說的風險確實存在，也有自稱陪讀媽媽出面否認稱這只是個案。

此外，自稱還在美國留學的牢A並在視頻中說，自己此前發出「斬殺線」視頻火了後，導致他被當地很多不明人士盯上，害怕被強行帶走的他，連夜丟棄行李坐飛機逃回中國，覺得自己安全了才開始再分享見聞。