我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

1米長、A0尺寸寒假練習卷在中國暴紅 孩子做完會上癮？

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
A0尺寸超大版寒假練習卷火了，有人做完一套後還想再做，也有人覺得被「整蠱」了。（取材自極目新聞）
A0尺寸超大版寒假練習卷火了，有人做完一套後還想再做，也有人覺得被「整蠱」了。（取材自極目新聞）

寒假來臨，多位家長在網上發帖稱為孩子準備了A0尺寸的超大寒假練習試卷，這一做法引發網友熱議，紛紛表示超大版試卷形式新穎，為孩子的學習增添了不少樂趣。不少孩子十分喜歡這類超大版試卷，做完一套後還想再做，但也有孩子覺得被「整蠱」了。

綜合羊城晚報、極目新聞報導，湖北一名網友發帖稱，寒假第一天為孩子安排了一套超大試卷，並附上孩子書寫試卷的圖片。畫面中，一名小男孩趴在地上書寫一張約1米長的一年級測試卷。該帖子收獲眾多網友點讚，有網友評論道：「時間過得真快啊，試卷都長這麼大了」、「寫累了還能當被子蓋上睡一覺」、「這大試卷適合我兒子，看題目更加清晰」。孩子母親表示，打印兩張A0尺寸測試卷，花費人民幣25元（約3.6美元），讓孩子做超大試卷，他會覺得更有意思，做得也很開心。

不僅是這位湖北家長，全國多地均有家長發帖稱為剛放寒假的孩子準備了A0尺寸的超大版測試卷。

報導指出，多位家長表示，這是寒假為孩子準備的特別作業，初衷是想提升孩子的學習興趣。四川一位王女士（化姓）說，覺得超大版試卷很有意思，同時想測試孩子的學習水平，因當前學校落實減負要求，不組織考試，沒想到孩子將試卷全部做完，還吵著要再安排一套。河北一名家長也表示，孩子看到這份超大試卷後，表現得十分開心。

「我也是在網上看到別的家長分享，就想著給我不愛學習的兒子也來一套。」報導稱，來自黑龍江的張女士表示，她也打印店打印了4張A0尺寸的一年級語文期末試卷，單張打印費用約15元（約2美元）。因孩子學校不布置寒假作業，她特意在網上下載了一套測試題，打印出來讓兒子完成。「他最開始以為是玩具，後來發現是試卷又覺得很失落，最終也沒有寫。」

上一則

浙江嵊泗縣取消中考選拔「全員直升高中」 評價兩極化

下一則

安徽-15℃雪地出現人形冰雕 警近看驚呼「眼珠會動」

延伸閱讀

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的
湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」

湖北男上交青銅劍獲200元 博館惹群嘲「含淚賺199800」
湖北景區飛刀表演 直接扎在演員臉上濺血 網友：錢不好賺

湖北景區飛刀表演 直接扎在演員臉上濺血 網友：錢不好賺
中網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」中國麥當勞官方回應了

中網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」中國麥當勞官方回應了

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >