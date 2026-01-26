1米長、A0尺寸寒假練習卷在中國暴紅 孩子做完會上癮？

A0尺寸超大版寒假練習卷火了，有人做完一套後還想再做，也有人覺得被「整蠱」了。（取材自極目新聞）

寒假來臨，多位家長在網上發帖稱為孩子準備了A0尺寸的超大寒假練習試卷，這一做法引發網友熱議，紛紛表示超大版試卷形式新穎，為孩子的學習增添了不少樂趣。不少孩子十分喜歡這類超大版試卷，做完一套後還想再做，但也有孩子覺得被「整蠱」了。

綜合羊城晚報、極目新聞報導，湖北一名網友發帖稱，寒假第一天為孩子安排了一套超大試卷，並附上孩子書寫試卷的圖片。畫面中，一名小男孩趴在地上書寫一張約1米長的一年級測試卷。該帖子收獲眾多網友點讚，有網友評論道：「時間過得真快啊，試卷都長這麼大了」、「寫累了還能當被子蓋上睡一覺」、「這大試卷適合我兒子，看題目更加清晰」。孩子母親表示，打印兩張A0尺寸測試卷，花費人民幣25元（約3.6美元），讓孩子做超大試卷，他會覺得更有意思，做得也很開心。

不僅是這位湖北家長，全國多地均有家長發帖稱為剛放寒假的孩子準備了A0尺寸的超大版測試卷。

報導指出，多位家長表示，這是寒假為孩子準備的特別作業，初衷是想提升孩子的學習興趣。四川一位王女士（化姓）說，覺得超大版試卷很有意思，同時想測試孩子的學習水平，因當前學校落實減負要求，不組織考試，沒想到孩子將試卷全部做完，還吵著要再安排一套。河北一名家長也表示，孩子看到這份超大試卷後，表現得十分開心。

「我也是在網上看到別的家長分享，就想著給我不愛學習的兒子也來一套。」報導稱，來自黑龍江的張女士表示，她也打印店打印了4張A0尺寸的一年級語文期末試卷，單張打印費用約15元（約2美元）。因孩子學校不布置寒假作業，她特意在網上下載了一套測試題，打印出來讓兒子完成。「他最開始以為是玩具，後來發現是試卷又覺得很失落，最終也沒有寫。」