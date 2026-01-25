銀條迎超級牛市 深圳1炒家掃80公斤 銅條也跟著火爆

踏入2026年，國際資金持續湧入貴金屬市場，推動金銀價格接連刷新歷史高位；示意圖。(路透)

踏入2026年，全球金屬市場迎來罕見的強勢行情。在地緣政治風險升溫、美元信用疑慮加劇的背景下，國際資金持續湧入貴金屬市場，推動金銀價格接連刷新歷史高位。現貨黃金價 格逼近每盎司5000美元關口，高見4987美元，年初以來累升約15%；現貨白銀更史上首次突破100美元，最高達每盎司103美元，年內升幅接近45%，漲勢之猛令市場側目。

香港 文匯報報導，國際行情迅速傳導至中國實體市場。作為全國最大的黃金珠寶集散地，深圳水貝黃金交易中心近期人潮湧現，投資氣氛明顯升溫。有商家透露，上周一名深圳炒家一次性掃走約80公斤銀條及銀板，現場轉帳約200萬元人民幣，計畫在價格再上漲四至五成，甚至翻倍後轉手獲利。

多名商戶表示，近期銀條銷量明顯增加，不乏單筆購買金額達10多萬元甚至更高的客戶。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析，美國政府債務規模持續膨脹、美元長期超發，削弱了國際資本對美元信用的信心，是金銀價格大漲的核心原因之一。同時，美國近期一連串涉外行動加劇地緣政治緊張，進一步放大市場避險需求。數據顯示，全球最大黃金ETF近日持續增倉，反映資金正加速流入貴金屬。

不過，在投資需求高漲的同時，中國正值農曆新年前的婚慶旺季，高企的金價亦令消費者壓力倍增。多個品牌金飾每克售價已突破1500元人民幣，不少新人被迫縮減首飾克重，以降低整體支出。

值得注意的是，在金條、銀條熱銷之際，一種名為「投資銅條」的產品近期亦在市場竄紅。部分商家推出純度999.9、1公斤規格的銅條，售價介乎200至300元人民幣，並透過直播及社交平台大 量銷售，短時間內出貨量可觀。

然而，多名水貝貴金屬回收商提醒，銅屬工業金屬，金融屬性遠不及金銀，多數商家並不回收銅條，即使回收也需大幅折價。目前水貝多家商場已明確禁止櫃檯公開銷售銅條。

期貨研究機構指出，銅價主要受供需基本面影響，溢價過高、變現管道受限，投資風險不容忽視，個人投資者不宜盲目跟風。