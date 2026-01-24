半夜還在工作群…26歲工程師熟睡中猝死 只收到3萬撫恤金

長時間加班到深夜，26歲陳姓工程師熟睡中猝死。（取材自新黃河／受訪者供圖）

長時間加班到深夜，26歲陳姓外派工程師在家熟睡中猝死 。她的妻子喬女表示，18日早上在家中睡覺的丈夫突然大叫一聲，然後失去意識，送醫搶救一個多小時後宣布死亡，死亡原因是呼吸心搏驟停。喬女士說，公司不願走工傷認定，僅收到人民幣3萬元（約4308美元）撫恤金。

新黃河報導，河南 開封喬女在社交平台發文稱，丈夫去年8月與一家勞務公司簽訂合同，通過勞務派遣入職廊坊中油龍慧科技有限公司北京信息科技分公司，又被外派到湖北襄陽一家公司上班，主要從事審計工作，她曾多次聽陳某說起，工作強度很大，但沒想到會發生這樣的悲劇。

「幾個月以來，丈夫一直加班，幾乎晚上10點、11點、12點還在工作群裡溝通。周末在家，也是一直打電話處理工作的事。」喬女說，丈夫2025年8月入職，此前體檢報告顯示身體各項指標均健康，入職後陷入無休止的加班中，幾乎每天都要加班。

據報導，喬女士稱，丈夫加班早已成為常態，即便回到開封家中，工作也未曾停止。喬女士回憶，陳某此前回家，總會隨身攜帶電腦，若臨時有工作且未帶電腦，他便會去附近網吧加班，甚至有一次因手機沒電關機，還遭到了領導的微信 質問。

喬女稱，丈夫生前基本工資大約3000元，其餘是補貼和績效等，每月收入在7000元左右，是家裡的主要收入來源，眼下，還有50多萬元的房貸要還。

報導說，喬女稱，18日丈夫離世後，19日公司派人送來3萬元撫恤金，此後再也沒人與家屬聯繫。目前公司告知她不願為丈夫辦理工傷認定，但具體商議還沒有結果。