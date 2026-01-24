我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

半夜還在工作群…26歲工程師熟睡中猝死 只收到3萬撫恤金

中國新聞組／北京24日電
長時間加班到深夜，26歲陳姓工程師熟睡中猝死。（取材自新黃河／受訪者供圖）
長時間加班到深夜，26歲陳姓工程師熟睡中猝死。（取材自新黃河／受訪者供圖）

長時間加班到深夜，26歲陳姓外派工程師在家熟睡中猝死。她的妻子喬女表示，18日早上在家中睡覺的丈夫突然大叫一聲，然後失去意識，送醫搶救一個多小時後宣布死亡，死亡原因是呼吸心搏驟停。喬女士說，公司不願走工傷認定，僅收到人民幣3萬元（約4308美元）撫恤金。

新黃河報導，河南開封喬女在社交平台發文稱，丈夫去年8月與一家勞務公司簽訂合同，通過勞務派遣入職廊坊中油龍慧科技有限公司北京信息科技分公司，又被外派到湖北襄陽一家公司上班，主要從事審計工作，她曾多次聽陳某說起，工作強度很大，但沒想到會發生這樣的悲劇。

「幾個月以來，丈夫一直加班，幾乎晚上10點、11點、12點還在工作群裡溝通。周末在家，也是一直打電話處理工作的事。」喬女說，丈夫2025年8月入職，此前體檢報告顯示身體各項指標均健康，入職後陷入無休止的加班中，幾乎每天都要加班。

據報導，喬女士稱，丈夫加班早已成為常態，即便回到開封家中，工作也未曾停止。喬女士回憶，陳某此前回家，總會隨身攜帶電腦，若臨時有工作且未帶電腦，他便會去附近網吧加班，甚至有一次因手機沒電關機，還遭到了領導的微信質問。

喬女稱，丈夫生前基本工資大約3000元，其餘是補貼和績效等，每月收入在7000元左右，是家裡的主要收入來源，眼下，還有50多萬元的房貸要還。

報導說，喬女稱，18日丈夫離世後，19日公司派人送來3萬元撫恤金，此後再也沒人與家屬聯繫。目前公司告知她不願為丈夫辦理工傷認定，但具體商議還沒有結果。

陳姓工程師生前多次與妻子提及加班。（取材自新黃河／受訪者供圖）
陳姓工程師生前多次與妻子提及加班。（取材自新黃河／受訪者供圖）
陳姓工程師生前深夜與同事溝通工作。（取材自新黃河／受訪者供圖）
陳姓工程師生前深夜與同事溝通工作。（取材自新黃河／受訪者供圖）

微信 河南 猝死

上一則

愚蠢？加總理與中簽協議 盧特尼克酸「中國會開放經濟嗎」

下一則

男星黃景瑜是首批太空旅客 穿越者CEO雷詩情曾是央視主持

延伸閱讀

距終點百米倒地…「破三大神」跑者重慶馬拉松猝死

距終點百米倒地…「破三大神」跑者重慶馬拉松猝死
回頭看一眼悲劇就不會發生…媽躲著不露面 9歲女童哭暈猝死

回頭看一眼悲劇就不會發生…媽躲著不露面 9歲女童哭暈猝死
曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視
無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

無明確病史⋯藝人曹西平家中病逝 醫：猝死成因多與心臟疾病有關

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
南部空軍微信視頻號發布視頻，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話」。（視頻截圖）

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

2026-01-21 20:32
北京市超市內的顧客在結帳。 （新華社檔案照）

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

2026-01-22 11:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星