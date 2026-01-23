貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命

周和瑤生活照。(取材自紅星新聞)

貴州21歲女大生周和瑤因為白血病病危急需骨髓移植，由於她是被收養的孩子，父母為了救她努力尋親。躺在病床上的周和瑤也發文尋找親生父母，求骨髓配型能再給她「一次活下去機會」。根據養父母撿到她的字條顯示，親生父母疑是四川人。

紅星新聞報導，周和瑤住貴陽烏當區，就讀於揚州大學音樂學院，去年7月確診白血病辦了休學。

此前，周和瑤並不知道自己是被收養的。；「去年9月從父親手機中無意看到的。」她說，當時，她幫養父整理資料時，無意中看到養父和叔叔聊天時所發的收養證和紙條，才知道自己不是親生的。

周和瑤養父母家境原本不錯，但在她高二那年，家裡的生意失敗，房子全賣了。目前，一家人租住在每月600元租金 的紅磚房，母親退休後和父親也在打零工，母親的退休金 每月只有1000多元。

周和瑤生病後，養母姚女士和家人一直悄悄地努力為她尋親。姚女士說，去年9月，因和女兒的骨髓移植配型不成功，醫生說直系親屬的配型可能好一些，家人就悄悄採血試圖透過警方尋找女兒的親生父母，但至今無果。

直到最近，醫院下病危通知書，骨髓移植迫在眉睫，周和瑤決定找親生父母。

周和瑤發的尋親訊息。(取材自紅星新聞)

報導指出，周和瑤表示，她不怪親生父母當年的遺棄，或許當時他們有難言之隱，也不求親生父母能給她補償，只求他們能到醫院做一次骨髓配型檢測，給她一次「活下去的機會」。 「此刻，是真的需要這份血緣帶來的生機，哪怕只是一點點希望，我也願意等。」