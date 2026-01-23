我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

聯邦眾院第11選區畫界裁定違憲 恐衝擊共和黨在紐約市僅存國會席位

貴州女大生白血病病危 苦尋親生父母「骨髓配型」活命

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
周和瑤生活照。(取材自紅星新聞)
周和瑤生活照。(取材自紅星新聞)

貴州21歲女大生周和瑤因為白血病病危急需骨髓移植，由於她是被收養的孩子，父母為了救她努力尋親。躺在病床上的周和瑤也發文尋找親生父母，求骨髓配型能再給她「一次活下去機會」。根據養父母撿到她的字條顯示，親生父母疑是四川人。

紅星新聞報導，周和瑤住貴陽烏當區，就讀於揚州大學音樂學院，去年7月確診白血病辦了休學。

此前，周和瑤並不知道自己是被收養的。；「去年9月從父親手機中無意看到的。」她說，當時，她幫養父整理資料時，無意中看到養父和叔叔聊天時所發的收養證和紙條，才知道自己不是親生的。

周和瑤養父母家境原本不錯，但在她高二那年，家裡的生意失敗，房子全賣了。目前，一家人租住在每月600元租金的紅磚房，母親退休後和父親也在打零工，母親的退休金每月只有1000多元。

周和瑤生病後，養母姚女士和家人一直悄悄地努力為她尋親。姚女士說，去年9月，因和女兒的骨髓移植配型不成功，醫生說直系親屬的配型可能好一些，家人就悄悄採血試圖透過警方尋找女兒的親生父母，但至今無果。

直到最近，醫院下病危通知書，骨髓移植迫在眉睫，周和瑤決定找親生父母。

周和瑤發的尋親訊息。(取材自紅星新聞)
周和瑤發的尋親訊息。(取材自紅星新聞)

報導指出，周和瑤表示，她不怪親生父母當年的遺棄，或許當時他們有難言之隱，也不求親生父母能給她補償，只求他們能到醫院做一次骨髓配型檢測，給她一次「活下去的機會」。 「此刻，是真的需要這份血緣帶來的生機，哪怕只是一點點希望，我也願意等。」

目前，周和瑤尋親的唯一線索便是當年養父母家撿到她時，襁褓中留下的一張字條。字條內容為：「此女生在太慈橋，生於2004年（月份未寫）19日，望某好心人把她養大孝敬您，這是我的心願。因為我是四川人，回家交不起錢，所以才將此女抱出…。」

周和瑤被撿到時，襁褓中的字條。(取材自紅星新聞)
周和瑤被撿到時，襁褓中的字條。(取材自紅星新聞)

退休金 租金

上一則

一張船票300萬 中國「太空旅遊」飛船將首飛 黃景瑜也是乘客

延伸閱讀

中國最孤獨的外賣騎手 整座城只有他1個人接單

中國最孤獨的外賣騎手 整座城只有他1個人接單
仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席

仿效呆呆 四川樂至推免費「年豬宴」吸引3萬遊客吃席
四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少
老乾媽創始人「出山救子」 3年內年營業回54億元巔峰

老乾媽創始人「出山救子」 3年內年營業回54億元巔峰

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消
雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少