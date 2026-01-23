不動會被罰款…山西環衛工「智慧工牌」定位 挨轟電子鐐銬

在雪天清潔的衛環工，因為身上有定位器引發關注。（視頻截圖）

山西運城一名環衛工人19日在雪天清潔時，有民眾暖心詢問「這天不歇歇嗎」，他卻表示，身上有定位器，「不動的話要被罰款」。畫面曝光後，不少網友批評「智能工牌就是電子鐐銬」。被指責監控環衛工過當，負責人澄清，智慧工牌僅為監督手段，緊急狀況還能救命聯繫。

南國早報報導，山西運城環衛中心一工作人員稱，環衛工戴含定位器的工牌，一方面是保障安全，另一方面幹活要有軌跡，確有時限要求，休息不能超過一定時間，後台有專人監控，片區管理員也會核實，「環衛工歲數比較大，不可能讓他們一直走動，要考慮他們的體力」。

運城市市容環衛中心主要負責人表示，該工牌為一項輔助管理措施，主要用於工作參照和應急救助，並非單純用於監督環衛工人，並且主管、司機、車輛都佩戴，並不是僅僅針對環衛工人。該市有關政策已實施兩年多，全市約有1300名環衛工人佩戴智能員工證。

報導指出，針對部分網友質疑「電子鐐銬」，該負責人表示，任何工作都需要監督，就像運城市市容環衛中心的工作也會受到上級紀檢部門監督一樣，對於「智慧工牌」所採集的數據，關鍵要看如何去正確使用。

該負責人說，使用「智慧工牌」只是監督的一種手段，另一方面環衛工如果遇到緊急狀況確實需要這個「智慧工牌」聯繫；「我們不想給環衛工人造成更多的負擔，那是我們的工人，更要關心關愛」，「我們的待遇是只會越來越好，不會說是越來越刻薄。」

極目新聞評論指出，定位器本身只是技術工具，若用於安全監控、應急響應，無可厚非，但若是為監視環衛工，且休息超時可能要罰款，實是苛刻。評論稱，衡量一個社會的文明程度，要看其如何對待最脆弱群體，科技應成提高效率方便生活的「助手」，而非壓迫勞動者的「鞭子」。