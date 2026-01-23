「給個明明白白未來」預製菜國標 國務院將廣徵意見

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
西貝「預製菜」風波引發爭議，國務院展開進一步制定預製菜國標行動。（中新社資料照片）
知名連鎖餐飲西貝創辦人賈國龍和網紅羅永浩的「預製菜」風波近日引發廣泛討論，在官媒數度發聲「給預製菜一個明明白白的未來」後，國務院也會同多個單位展開進一步制定預製菜國標的行動，相關草案和公告將於近日向社會公開徵求意見。評論指出，預計將給預製菜一個明明白白的未來，讓口水戰化為政策。

據央視報導，為切實維護消費者合法權益，促進產業高質量發展，國務院食安辦組織國家衛生健康委、市場監管總局等部門起草「食品安全國家標準 預製菜」「預製菜術語和分類」草案；會同市場監管總局、商務部等部門起草了關於推廣餐飲環節菜品加工製作方式自主明示的公告，將於近日向社會公開徵求意見。下一步，相關部門將在充分吸納各方意見建議的基礎上，進一步修改完善，按程序發布。

這源自於近日西貝餐飲集團「規畫關閉102家門店」的消息，而這場持續數月的輿論風波緣起於去年9月，羅永浩在微博發文稱，他到西北菜連鎖餐廳西貝用餐，「發現幾乎全都是預製菜」。西貝創辦人賈國龍親上火線反駁：「西貝門店沒有一道是預製菜」。雙方對預製菜的定義不同，引發社會廣泛反響。近日兩人並因在微博上發文隔空互懟而雙雙遭到禁言，官媒人民日報特別對此事件連發三評論表態官方立場。

人民日報最先以「網絡輿論環境不能成為企業發展的短板」為題發文，接著在19日和20日以「危機面前，坦誠是最好的公關」以及「自媒體不是私域不可肆意」為題，強調網路大V必須為輿論影響力負上社會責任，又批賈國龍不明消費者心理的倉促回應，造成後續網路輿論發酵。

人民日報22日再發出題為「給預製菜一個明明白白的未來」評論指出，這件事情的原點就是預製菜。預製菜國家標準等將公開徵求意見，有四個關鍵問題需要進一步釐清。

首先，到底什麽是預製菜：儘管2024年六部門發布「關於加強預製菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知」，但公眾認知和官方定義存在差異，相關部門正在起草的預製菜新標準，當促成行業、公眾達成基本共識。其二，預製菜如何明示，這是消費者最關心的，同時也是最複雜的問題。其三，預製菜能不能安全地吃、有營養地吃。再有，餐飲企業如何嚴把食品質量，守牢安全底線。

澎湃新聞評論指出，無論是羅永浩、賈國龍雙雙被禁言，還是西貝宣布關閉多個口岸，都表示口水戰裡根本就沒有「贏家」。 如今，國務院食安辦等部門對預製菜國家等標準公開徵求意見，將爭論拉回了原點和正軌，這才是老百姓真正關心的問題。

預製菜。（取材自封面新聞）
