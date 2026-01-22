寧夏上萬人口小區禁臨停、「包銷」車位 車主回家堵6小時

取消臨時停車造成擁堵。(取材自大風新聞)

寧夏銀川陽光美林小區近日因取消臨時停車措施，引發大規模回家擁堵事件。該小區居住人口上萬，地下車位逾千個，日前因開發商將剩餘車位「包銷」給第三方後，全面停止臨停服務，導致多名業主返家受阻，最長堵車時間達6小時。部分業主生活受到嚴重影響，有人為避免再度被堵，改以騎自行車通勤，事件也引起相關部門介入協調。

據大風新聞報導，陽光美林小區南、北兩處車行入口近日同時出現異常狀況，返家車輛行至門禁時，閘機顯示「臨停車輛禁止入內」，原本熟悉的物業人員也被陌生值守者取代，僅反覆告知「臨時車不讓進」，未提出替代方案。隨後，大量車輛在小區外聚集，南門車隊一路排至黃河路主幹道，北門則延伸至附近學校門口，影響社會交通秩序。多名業主報警後，警方及社區人員到場協調，至當日下午4時左右，歷經約6小時僵局，車輛才陸續放行。

多名業主指出，擁堵根源在於小區車位被第三方中介公司整批接手後，調整管理方式，全面取消臨停，並提高租售門檻。車主張女士稱，「這次取消了臨時車出入，就是倒逼業主購買車位」。指稱自己本來是有車的，因為經常堵車，她最近騎自行車上下班。

臨停取消後，類似擁堵已非首次發生。陽光美林小區自2010年起分期開發，早期車位售價約12萬元／個(人民幣，下同，約1.7萬美元)，車位管理費每月30元(約4美元)，臨時停車按每天5元計費。對於不常停車的業主來說，這種安排既經濟又合理。2022年起，剩餘逾千個地下車位由第三方公司接手後，陸續調整為半年或一年起租，租金 與售價均高於周邊小區水準，引發老業主不滿。