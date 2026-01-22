我的頻道

格陵蘭更近紐約 學者揭中國野心「掌握打擊美本土最短路徑」

日本也有疑美論？從期待到憂心 學者：被美遺棄恐懼加深

開個鎖要4170元？合肥師傅收7項雜費 還錄「免責視頻」

中國新聞組／即時報導
聶女士更換後的新門鎖。(取材自據大河報)
去年11月，安徽合肥發生一起引發社會關注的消費糾紛。一名女性租客因忘帶鑰匙，透過外送平台聯絡開鎖服務，短短半小時內卻被收取高達4170元(人民幣，下同，約599美元)費用。事件曝光後，因涉價格欺詐與重複加價手法，引發輿論譁然。相關部門事後介入調查，最終對涉事開鎖商戶作出重罰處分。

據紅星新聞報導，去年11月，租住於合肥包河區的聶女士下課返家時發現鑰匙遺留屋內，遂在美團平台搜尋到名為「即刻達開鎖換鎖」的商家。開鎖師傅到場後，先以卡片嘗試開門未果，隨後表示門鎖為C級鎖，需強行破拆並更換零件，並報價540元(約78美元)。聶女士在未獲完整收費說明下付款，卻在後續過程中接連被告知鎖體、鎖芯損壞，需另付安裝費、公司費用、夜間服務費等多項費用。

根據聶女士描述，開鎖完成後，師傅陸續追加收費項目，包括鎖體材料費、鎖芯面板費、安裝費、調鎖費、延保費，以及人工與夜間服務費，甚至在離開後折返再度收費。短短約半小時內，聶女士共分多次支付4170元。付款結束後，師傅還要求其配合錄製影片，證明「已知悉所有費用且無異議」。事後，聶女士透過12315及平台投訴維權，但進展有限，商家僅提出退還部分款項或更換門鎖方案，未獲接受。

今年1月，相關調查結果出爐。市場監管部門查明，涉事商戶在服務前未明確告知收費標準，透過低價吸引、巧立名目、拆分項目等方式誘導消費者分批付款，構成利用使人誤解的價格手段進行交易。由於該商戶此前已因價格問題受罰，屬短期內屢次違規，情節嚴重，最終被處以罰款9550元(約1300美元)並吊銷營業執照，違法所得亦已全數退還當事人。

