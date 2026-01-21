我的頻道

紐約州預算托育支出成重頭戲 教育編393億

過去1世紀以來首見 傳加拿大兵推美國入侵

帶手機被停課1月 陝西高中生挨罰 網質疑過重：侵犯受教權

中國新聞組╱北京21日電
陝西一所中學規定，被查到帶手機到校的學生，停課一個月。(取材自大風新聞)
陝西柞水中學一名15歲高一女生小宋把手機帶回校宿舍，被學校「停課一個月」，近日引發社會關注，據悉，還有超過40名國高中學生因同樣原因遭遇相同處罰。網友對學校的處罰力度提出質疑，認為侵犯學生受教權。

綜合大風新聞、華商報報導，據受罰的女高中生父親宋先生透露，由於夫妻離異，他常年在外地工作，女兒平日住校，手機對她而言是與父親聯繫、安排周末回家的必需工具。過去，女兒曾將手機交由班主任保管，但多次因班主任不願收管而無法持續；她也曾嘗試交給其他老師均未成功。無奈之下，只好把手機帶回宿舍，因此被宿管查獲。

報導指出，事件發生去年12月17日，校方直到1月7日才通知小宋停課至2月7日。宋先生表示，女兒學習進步明顯，入學成績從900名提升到600名，停課一個月將造成重大影響；他多次聯繫班主任與學校領導，甚至向教育局反映，均未能改變決定。

學校方面稱，校規規定「不得將手機帶入校內」，違規者停課一個月。柞水縣教育局表示，學生違反校規理應接受相應處罰，規定具有一定合理性。校方強調，此舉旨在維護校園秩序和學習專注。

教育專家指出，學校有權管理學生使用手機，但處罰應區分情況，例如學生是否存在特殊需求，是否主動配合保管，違規情節是否輕微等。對小宋而言，她多次嘗試將手機交由老師保管未果，並非故意違規，因此直接停課一個月的處罰明顯過重，不符合原則。

此外，超過40名學生因帶手機被停課，也顯示存在「一刀切」問題；多數學校對手機管理的做法是，特殊情況允許家長申請，由老師統一保管；違規後則先收繳代管、書面警告或批評教育，而非直接剝奪上課資格。專家提醒，管理的目地是保障學習秩序，而非因規定死板造成學生權益損失。

社交平台上，網友意見呈現兩極，有人認為，規範學生使用手機本無可厚非，但「停課一個月」處罰太重，可能侵犯學生受教權；也有人認為，既然學校有規定，學生就應遵守。

目前，家長已準備進一步向教育局反映此事，要求調整處罰方式。學者指出，類似事件的處理應兼顧紀律與學生實際需求，採取更靈活、科學的管理措施。

